Мостовой о совмещении Карпина: «Динамо» должно быть наверху с таким составом. Зато в сборной все отлично – обыгрываем Гренаду, Кубу»

Александр Мостовой высказался против совмещения постов Валерием Карпиным.

В воскресенье бело-голубые проиграли махачкалинскому «Динамо» (0:1) в выездном матче 7-го тура Мир РПЛ.

«Я не знаю, получится ли у «Динамо» выйти на высокий уровень с Карпиным. Во вчерашней игре Махачкала выглядела в каких-то моментах даже лучше.

Зато в сборной у нас все отлично. Мы обыгрываем Гренаду, Кубу. Все замечательно. Почему про Личку не говорят, который месяц назад еще работал в команде, и все было хорошо?



«Динамо », по логике, с таким составом должно быть наверху. Оно в любом случае поднимется. Будь это с Карпиным или с другим человеком.

Сейчас видится то, что я говорил давным-давно: совмещения постов не должно быть. Видимо, в данном случае это мешает команде», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.