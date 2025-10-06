Петржела про «Зенит»: «Личка отлично заменил бы Семака. Команде нужен новый импульс»
Властимил Петржела считает, что Марцел Личка хорошо заменил бы Сергея Семака.
«Да, я сказал, что Семак слишком долго в «Зените», и пора уже закончить это. Он заслуживает восхищения, что сделал и добился с этой командой. Но команде нужен новый импульс.
Руководство будет решать, кто его может заменить. Мне кажется, Личка бы отлично заменил Семака в «Зените», – сказал бывший главный тренер «Зенита» Петржела.
«Зенит» набрал 20 очков за 11 туров в Мир РПЛ и занимает 4-е место, на четыре балла отставая от лидирующего ЦСКА.
Личка в России работал в «Оренбурге» и московском «Динамо». Сейчас чех тренирует турецкий «Фатих Карагюмрюк».
