  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Петржела про «Зенит»: «Личка отлично заменил бы Семака. Команде нужен новый импульс»
14

Петржела про «Зенит»: «Личка отлично заменил бы Семака. Команде нужен новый импульс»

Властимил Петржела считает, что Марцел Личка хорошо заменил бы Сергея Семака.

«Да, я сказал, что Семак слишком долго в «Зените», и пора уже закончить это. Он заслуживает восхищения, что сделал и добился с этой командой. Но команде нужен новый импульс.

Руководство будет решать, кто его может заменить. Мне кажется, Личка бы отлично заменил Семака в «Зените», – сказал бывший главный тренер «Зенита» Петржела.

«Зенит» набрал 20 очков за 11 туров в Мир РПЛ и занимает 4-е место, на четыре балла отставая от лидирующего ЦСКА.

Личка в России работал в «Оренбурге» и московском «Динамо». Сейчас чех тренирует турецкий «Фатих Карагюмрюк».

Как вам дерби?13770 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Семак
logoМарцел Личка
logoВластимил Петржела
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Петржела о «Зените»: «Я бы обязательно уволил Семака на месте руководства, он уже давно в клубе, а команде сейчас нужен новый импульс»
24вчера, 19:20
Орлов про «Зенит»: «Соболев играет из-за лимита, но Лусиано мастеровитее. Почему не использовать Алипа в защите и аргентинца в нападении? Что ж, Семак так видит»
50вчера, 10:50
Орлов о пенальти в ворота «Зенита»: «Понимаю Семака, все уже запутались в трактовках. Пусть Мажич разъяснит – где рука, где не рука, издадут методичку, а то приходится гадать»
58вчера, 09:45
У «Зенита» 1 победа в 6 выездных матчах чемпионата – такого старта не было с 2009-го
164 октября, 15:46
Петржела о «Зените»: «Семаку комфортно воспитывать южноамериканцев, нужен более смелый тренер, чтобы воспитывать молодых игроков из академии. Остается надеяться на Зырянова»
711 сентября, 15:37
Главные новости
Тимур Гурцкая: «Пруцев будет в ЦСКА уже зимой с большой вероятностью, договорились с его агентами. Есть условная небольшая сумма отступных, и его просто выкупят»
1215 минут назад
Гиггз и Фернандеш – кто в «МЮ» играл с обоими? Раскройте свежие пары в «Комбо»!
33 минуты назадТесты и игры
Воспитанник «МЮ» Митчелл с ChatGPT подписал контракт с «Лейтон Ориент»: «Это мой лучший агент. Комиссия агента – 5%, а премиум-подписка ChatGPT стоит всего 15 фунтов в месяц»
334 минуты назад
«Барселона» следит за Этта-Эйонгом. Форвард с 4 голами в 5 матчах Ла Лиги за «Леванте» обойдется в 30 млн евро и также интересен английским клубам
1650 минут назад
Быстров про Станковича: «Не справится в «Спартаке». Команда хочет играть, но, #####, тренер ей мешает. Неустойка максимум 3 млн долларов – сэкономьте на трансфере, чем терпеть эту херню»
34сегодня, 17:24
Невилл осудил кампанию по развешиванию флагов Англии и Великобритании на фонарных столбах: «Нас настраивают друг против друга – в основном злые белые мужчины среднего возраста»
90сегодня, 17:04
Дмитрий Воробьев: «Это супер, что «Локомотив» называют новой народной командой. Нас почти вся Россия поддерживает»
92сегодня, 16:51
Гурцкая о «Динамо»: «Гафин не хотел Карпина, несогласие превратилось в разрыв отношений. Было недопонимание по поводу игроков, которых брали»
17сегодня, 16:44
ЦСКА: «Акинфеев получил надрыв связок голеностопа, опасения о серьезной травме не подтвердились. Мусаев с растяжением задней поверхности бедра пропустит 14-17 дней»
10сегодня, 16:40
Глава УЕФА Чеферин о матчах Ла Лиги и Серии А за границей: «Прискорбно, что пришлось разрешить, но это не должно рассматриваться как прецедент»
59сегодня, 16:16
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Урал» пропустил 5 голов от «КАМАЗа», «Челябинск» сыграл вничью с «Енисеем»
528 минут назад
Быстров о расизме Сперцяна: «Слова Ндонга – дешевое оправдание. КДК хоть раз может себя проявить с хорошей стороны? По губам прочитали – ничего не говорил, был удар – дали 5 матчей»
13 минут назад
Защитника «Марселя» Агерда пытался ударить в аэропорту человек, попросивший о селфи. Нападавший убежал, но был задержан полицией и допрошен
35 минут назад
Ташуев про «Спартак»: «Я бы пошел, ничего не боюсь в жизни. Любой российский тренер пошел бы, но мало верится, что пригласят из нашей страны»
2256 минут назад
Валерий Овчинников: «Зениту» нужно еще больше обратиться к бразильской диаспоре, чтобы побеждать. Ну невозможно смотреть на 8 бразильцев в старте – и ладно бы еще нормально играли...»
12сегодня, 17:33
Шалимов об уходе из «Факела»: «Фанатов не устраивала игра и то, что мы мало забивали. Как только губернатор и руководство увидели напряжение, решили поменять тренера»
3сегодня, 17:25
Рис Джеймс из-за травмы не сыграет за Англию в октябре. В сборную впервые вызван О’Райли
5сегодня, 17:15
Быстров о пенальти ЦСКА в дерби со «Спартаком»: «Идиотизм Фернандеша. Но я посмотрел тысячу повторов и ни на одном не убедился, что фол был в штрафной»
21сегодня, 16:33
Барколя из-за травмы бедра пропустит октябрьские матчи Франции. Вместо вингера «ПСЖ» вызван Товен
2сегодня, 16:28
Холанд о победном голе «Брентфорду»: «Ван ден Берг толкал меня первые 5 минут, и я сказал: ладно, погнали. Я чувствовал усталость перед игрой, но это меня мотивировало. Топовый гол»
2сегодня, 15:59