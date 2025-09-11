Петржела о «Зените»: «Семаку комфортно воспитывать южноамериканцев, нужен более смелый тренер, чтобы воспитывать молодых игроков из академии. Остается надеяться на Зырянова»

Властимил Петржела считает, что «Зениту» пригодился бы более смелый тренер.

– Как изменится «Зенит» после изменений в совете директоров?

– Остается только надеяться, что новый руководитель «Зенита» Зырянов начнет отдавать предпочтение молодым игрокам из академии. Для этого нужен смелый тренер, который сможет их воспитать.

Семак точно этого не сделает, ему комфортно воспитывать южноамериканцев. Работать с молодежью гораздо сложнее, – сказал бывший главный тренер «Зенита ».