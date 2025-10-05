  • Спортс
10

Петржела о «Зените»: «Я бы обязательно уволил Семака на месте руководства, он уже давно в клубе, а команде сейчас нужен новый импульс»

Властимил Петржела считает, что «Зениту» стоит уволить Сергея Семака.

Петербуржцы в матче 11-го тура Мир РПЛ сыграли вничью с «Акроном» (1:1). Команда Семака идет на 4-м месте с 20 очками, отставая от лидирующего ЦСКА на 4 балла. 

«Зенит» может легко стать чемпионом, несмотря на потерю очков в матче с «Акроном». До конца сезона еще много времени.

Я бы обязательно уволил Семака на месте руководства, он уже давно работает в клубе, а команде сейчас нужен новый импульс», – сказал бывший главный тренер «Зенита». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
