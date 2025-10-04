У «Зенита» 1 победа в 6 выездных матчах чемпионата – такого старта не было с 2009-го
«Зенит» потерял очки в 5 из 6 выездных матчей в Мир РПЛ.
Команда Сергея Семака сегодня разделила очки с «Акроном» (1:1) в 11-м туре.
Ранее также были ничьи в гостях у «Рубина» (2:2), «Спартака» (2:2), «Балтики» (0:0) и поражение от «Ахмата» (0:1). Единственная победа на выезде в текущем чемпионате – над «Краснодаром» (2:0).
В последний раз «Зенит» стартовал с 1 победы в 6 играх лиги в 2009 году.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости