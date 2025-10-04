15

У «Зенита» 1 победа в 6 выездных матчах чемпионата – такого старта не было с 2009-го

«Зенит» потерял очки в 5 из 6 выездных матчей в Мир РПЛ.

Команда Сергея Семака сегодня разделила очки с «Акроном» (1:1) в 11-м туре.

Ранее также были ничьи в гостях у «Рубина» (2:2), «Спартака» (2:2), «Балтики» (0:0) и поражение от «Ахмата» (0:1). Единственная победа на выезде в текущем чемпионате – над «Краснодаром» (2:0).

В последний раз «Зенит» стартовал с 1 победы в 6 играх лиги в 2009 году.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
logoЗенит
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Семак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат России. «Динамо» против «Локомотива», «Зенит» не выиграл у «Акрона», «Краснодар» победил «Ахмат», ЦСКА сыграет со «Спартаком» в воскресенье
7961 минуту назадLive
Семак о пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой: «Все уже запутались с трактовками. Для меня это темный лес, понятия не имею. Арбитры сами‑то понимают?»
121сегодня, 12:46
Семак про 1:1 с «Акроном»: «Пропущенный мяч «Зенита» – грубая ошибка, в остальном в обороне сыграли нормально. Замена Мантуана? Не очень удачная игра, пару раз терял позицию»
54сегодня, 12:35
Главные новости
«Динамо» – «Локомотив». Миранчук, Батраков, Сергеев, Воробьев играют. Онлайн-трансляция
1834 секунды назадLive
Чемпионат России. «Динамо» против «Локомотива», «Зенит» не выиграл у «Акрона», «Краснодар» победил «Ахмат», ЦСКА сыграет со «Спартаком» в воскресенье
7961 минуту назадLive
«Челси» – «Ливерпуль». 1:0 – Кайседо открыл счет! Онлайн-трансляция
432 минуты назадLive
«Краснодар» выиграл в основное время впервые за 4 матча – у «Ахмата»
114 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» против «Вильярреала», «Атлетик» принимает «Мальорку», «Барселона» сыграет с «Севильей» в воскресенье
3016 минут назадLive
«Краснодар» обыграл «Ахмат» – 2:0. Кордоба и Коста забили, Агкацев отбил пенальти, Ндонга удалили
7016 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Айнтрахта», «Боруссия» Дортмунд принимает «РБ Лейпциг», «Байер» – «Унион»
817 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» против «Ливерпуля», «МЮ» обыграл «Сандерленд», «Арсенал» победил «Вест Хэм», «Тоттенхэм» одолел «Лидс»
36217 минут назадLive
За какой английский клуб, помимо «МЮ», выступал Дэвид Бекхэм? И другие вопросы в нашем «Квиз-боте»
17 минут назадТелеграм
Защитник «Ахмата» Ндонг плечом разбил губу Сперцяну во время конфликта и получил красную. Хавбек «Краснодара» предупрежден «за провокационные действия»
822 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Айнтрахт» – «Бавария». 1:1 – Диас забил на первой минуте, Баойя – на 14-й. Онлайн-трансляция
73 минуты назадLive
Ламменс сыграл на ноль в дебютном матче за «МЮ». Это первая сухая игра клуба в сезоне
23 минуты назад
«Интер» – «Кремонезе». 2:0 – Бонни забил и ассистировал Лаутаро. Онлайн-трансляция
37 минут назадLive
«Бавария» забила «Айнтрахту» на 15-й секунде – Диас замкнул прострел Гнабри. Это один из самых быстрых голов в Бундеслиге
8 минут назад
Артета о 2:0 с «Вест Хэмом»: «Арсенал» полностью заслужил победу. То, что делает Сака, – это потрясающе. Он очень стабилен и готов постоянно учиться»
111 минут назад
Рахимов о Кузяеве: «Ему сломали нос, по-моему. Он потерялся, в перерыве не понимал, что происходит»
19 минут назад
Первая лига. «Факел» победил «Волгу», «Спартак» Кострома и «Уфа» не забили, «Урал» сыграет с «КАМАЗом» в понедельник
450 минут назад
Экс-президент «Зенита» Туфрин о ничьей с «Акроном»: «Дзюбе нужно сказать спасибо за очко. Соболев вообще не нравится, он не заиграет в команде. Сравнивая его с Мусаевым – это игроки разного уровня»
656 минут назад
Семин может возглавить «МЛ Витебск». 78-летний тренер проведет переговоры с лидером чемпионата Беларуси на следующей неделе (Football.by)
7сегодня, 15:32
Ташуев о том, что Израиль не отстранили: «Как маленькие дети, которые специально все делают назло. Смешно. Это уродливые двойные стандарты и натуральная подлость»
5сегодня, 15:32