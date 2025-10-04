У «Зенита» 1 победа в 6 выездных матчах чемпионата – такого старта не было с 2009-го

«Зенит» потерял очки в 5 из 6 выездных матчей в Мир РПЛ.

Команда Сергея Семака сегодня разделила очки с «Акроном » (1:1) в 11-м туре.

Ранее также были ничьи в гостях у «Рубина» (2:2), «Спартака» (2:2), «Балтики» (0:0) и поражение от «Ахмата» (0:1). Единственная победа на выезде в текущем чемпионате – над «Краснодаром» (2:0).

В последний раз «Зенит » стартовал с 1 победы в 6 играх лиги в 2009 году.