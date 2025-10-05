Мостовой назвал топ-5 игроков РПЛ: «Батраков, Глушенков, Даку, Жедсон и Кисляк»
Александр Мостовой назвал топ-5 лучших игроков Мир РПЛ.
«Одного самого лучшего выделить невозможно. Пятерку – можно. Батраков, Глушенков, Даку – без него «Рубин» не будет тем «Рубином». Жедсон Фернандеш и Матвей Кисляк.
Можно выделять еще много игроков. Это не те времена, когда выбирали между Халком и Думбией. Но пока так», – заявил бывший футболист «Спартака» и «Сельты» Мостовой.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
