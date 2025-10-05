Мостовой назвал топ-5 игроков РПЛ: «Батраков, Глушенков, Даку, Жедсон и Кисляк»

Александр Мостовой назвал топ-5 лучших игроков Мир РПЛ.

«Одного самого лучшего выделить невозможно. Пятерку – можно. Батраков, Глушенков , Даку – без него «Рубин » не будет тем «Рубином ». Жедсон Фернандеш и Матвей Кисляк .

Можно выделять еще много игроков. Это не те времена, когда выбирали между Халком и Думбией. Но пока так», – заявил бывший футболист «Спартака » и «Сельты» Мостовой .