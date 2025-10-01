  • Спортс
  • «У Моуринью везде давно не получается. Но он на одних неустойках заработал больше 100 млн евро. Хороший бизнес открыл со своими агентами». Мостовой о португальце
«У Моуринью везде давно не получается. Но он на одних неустойках заработал больше 100 млн евро. Хороший бизнес открыл со своими агентами». Мостовой о португальце

Александр Мостовой прокомментировал возвращение Жозе Моуринью в «Бенфику».

«Когда Моуринью начал бегать из клуба в клуб, я тогда еще говорил, что, скорее всего, он возглавит сборную Португалии. Но, видите, решил вернуться в «Бенфику». У Моуринью везде давно не получается. Но он столько заработал на одних неустойках – больше 100 млн евро. Он открыл хороший бизнес со своими агентами (смеется).

Как можно за неустойки получать такие деньги? Сейчас он вернулся на родину, здесь будет в «Бенфике», которая является одной из самых сильных команд в Португалии», – сказал бывший полузащитник сборной России и «Бенфики». 

Моуринью получил 108 млн евро благодаря неустойкам за увольнения по ходу карьеры (Record)

