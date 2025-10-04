  • Спортс
17

Мостовой поздравил Каннаваро с назначением в сборную Узбекистана стихотворением: «Желаю ярких, красочных побед. От Мостового Фабио привет»

Александр Мостовой написал стихотворение для Фабио Каннаваро.

Экс-хавбек поздравил итальянца с назначением в сборную Узбекистана. Стоит отметить, что официально об этом еще не объявлялось.

«Поздравляю Фабио с назначением!

Узбекистану вместе с Каннаваро 

Я пожелаю ярких, красочных побед,

Успехов на чемпионате мира

От Мостового Фабио привет!)» – написал бывший игрок «Спартака» и сборной России в телеграм-канале.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Александра Мостового
