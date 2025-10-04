Мостовой поздравил Каннаваро с назначением в сборную Узбекистана стихотворением: «Желаю ярких, красочных побед. От Мостового Фабио привет»
Александр Мостовой написал стихотворение для Фабио Каннаваро.
Экс-хавбек поздравил итальянца с назначением в сборную Узбекистана. Стоит отметить, что официально об этом еще не объявлялось.
«Поздравляю Фабио с назначением!
Узбекистану вместе с Каннаваро
Я пожелаю ярких, красочных побед,
Успехов на чемпионате мира
От Мостового Фабио привет!)» – написал бывший игрок «Спартака» и сборной России в телеграм-канале.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Александра Мостового
