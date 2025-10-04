Мостовой о 5:3 в игре «Локо» и «Динамо»: «Получился настоящий футбольный экстаз! Такой матч лишний раз подтверждает мои слова, футбол – не наука»

Александр Мостовой поделился впечатлениями от дерби «Динамо» и «Локомотива».

Железнодорожники одержали победу со счетом 5:3 в 11-м туре Мир РПЛ .

«Что это было? Получился настоящий футбольный экстаз! В этом матче мы увидели все, что только можно было увидеть, помимо восьми забитых мячей. Эту игру можно разбирать долго. Такая встреча лишний раз подтверждает мои слова, футбол – не наука.

Теперь с тревогой будем ждать завтрашнее дерби. После такого матча многие не уснут. Что будет? Повторится ли подобное или сыграют хуже? Наверняка футболисты ЦСКА и «Спартака » смотрели и думают: «Ничего себе они показали. Давайте и мы тоже покажем!» – сказал бывший полузащитник сборной России.