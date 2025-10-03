Александр Мостовой: «Про «Динамо» кричали, но надо смотреть не на то, кто и как чешет языком, а на состав. У них и «Спартака» он для того, чтобы быть вверху таблицы, потому они и поднялись уже»

Александр Мостовой высоко оценил составы «Спартака» и «Динамо».

«Совсем недавно про «Динамо » кричали. Но надо смотреть не на то, кто и как чешет языком, а на состав.

И у «Спартака», и у «Динамо» составы для того, чтобы быть вверху турнирной таблицы. Потому и поднялись уже и «Спартак», и «Динамо». А фаворита в этом матче нет», – сказал бывший полузащитник «Спартака » и сборной России Мостовой.

В 11-м туре Мир РПЛ «Динамо» примет «Локомотив», а «Спартак» в гостях сыграет с ЦСКА.