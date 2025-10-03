  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Александр Мостовой: «Про «Динамо» кричали, но надо смотреть не на то, кто и как чешет языком, а на состав. У них и «Спартака» он для того, чтобы быть вверху таблицы, потому они и поднялись уже»
6

Александр Мостовой: «Про «Динамо» кричали, но надо смотреть не на то, кто и как чешет языком, а на состав. У них и «Спартака» он для того, чтобы быть вверху таблицы, потому они и поднялись уже»

Александр Мостовой высоко оценил составы «Спартака» и «Динамо».

«Совсем недавно про «Динамо» кричали. Но надо смотреть не на то, кто и как чешет языком, а на состав.

И у «Спартака», и у «Динамо» составы для того, чтобы быть вверху турнирной таблицы. Потому и поднялись уже и «Спартак», и «Динамо». А фаворита в этом матче нет», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Мостовой.

В 11-м туре Мир РПЛ «Динамо» примет «Локомотив», а «Спартак» в гостях сыграет с ЦСКА.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
logoСпартак
logoАлександр Мостовой
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Орлов про Карпина: «Мостовой был мастеровитее, Валерий – чернорабочий, трудяга, заводной. Как у тренера у него статусов нет, зачем его «Динамо» пригласило? Нужны те, кто знают вкус побед»
14429 сентября, 13:29Видео
Мостовой о том, что «Зенит» и «Динамо» «больше всех страдают от судейства»: «3-4 тура назад «Спартак» говорил то же самое, и это было правдой. Конкретно против «Зенита» никто не работает»
2522 сентября, 16:48
Мостовой о «Спартаке»: «По игре никому в этом чемпионате не проиграли. Даже «Зенит» должны были обыгрывать – тот, который 6 титулов подряд брал. Будут в тройке в следующем туре»
2221 сентября, 19:50
Главные новости
Роман Павлюченко: «Зенит» любят только в Питере, а «Спартак» – в любом городе России. Матч ЦСКА и «Спартака» – самый главный в нашей стране»
1410 минут назад
«Спартак» не предлагал Денисову новый контракт. Даниил входит в шорт-лист как минимум двух клубов РПЛ на позицию правого защитника (Metaratings.ru)
2038 минут назад
«Я чуть не обосрался». Смертин о том, как Терри в «Челси» разыграл его, выскочив из бака с грязным бельем
1247 минут назад
Алонсо о слухах про Вальверде: «Ни один игрок «Реала» не говорил: «Я не хочу играть на этой позиции» – ни Феде, ни Родриго, ни Винисиус. Мы близки с футболистами и уважаем друг друга»
1157 минут назад
Аморим о том, понимают ли игроки «МЮ» его схему: «Нельзя сказать, что что-то не работает, если это срабатывало ранее»
1859 минут назад
Аморим о критике: «Это нормально, от результатов не убежишь, есть багаж прошлого сезона. В этом «МЮ» проиграл 3 матча из 6 – схема тут ни при чем»
35сегодня, 12:50
40-летний Роналду вызван в сборную Португалии. Бруну, Леау, Феликс, Семеду, Нунеш тоже в списке
58сегодня, 12:14
Это «Морской бой» – но про футбол! Выбирайте клуб
сегодня, 12:00Тесты и игры
Чемпионат Англии. «Борнмут» примет «Фулхэм», «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в субботу
12сегодня, 12:00
Смертин включил Дрогба, Аршавина, Тумиловича, Терри, Лэмпарда, Онопко в символическую сборную тех, с кем играл
16сегодня, 11:56Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Аршавин не боялся ничего на поле, меня его наглость восхищала, он за счет нее и вписался в «Арсенал» так легко. Выдающийся футболист». Смертин про экс-игрока «Зенита»
2 минуты назад
Чемпионат Италии. «Верона» против «Сассуоло», «Ювентус» примет «Милан» в воскресенье
118 минут назад
Козлов, Абдулкадыров, Расулов, Рожков, Окишор, Пестряков – в составе сборной России U21 на игры с Беларусью
22 минуты назад
КДК РФС оштрафовал «Ахмат» на 10 тысяч рублей за оскорбительные кричалки фанатов в адрес Дзюбы
229 минут назад
Ташуев о работе тренером: «У меня же школа еще советского времени, опыт. Запал не то, что остается, а я еще и многим фору дам. Анчелотти ЛЧ брал год назад, Гасперини – ЛЕ»
536 минут назад
Бабаев сообщил, что «Локо» не отпустил Баринова в ЦСКА: «Было общение. Если бы Дмитрий не был готов, мы бы не общались: он не стал действовать вопреки интересам родного клуба»
146 минут назад
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Хетафе», «Реал» сыграет с «Вильярреалом» в субботу, «Барселона» – с «Севильей» в воскресенье
6сегодня, 13:05
Дмитрий Губерниев: «ЦСКА победит, а «Спартаку» надо быстрее увольнять Станковича, который ни черта не делает»
16сегодня, 12:58
Гвардиола о серии «Ман Сити» из шести матчей без поражений: «Мы можем играть еще лучше, и мне нравится это чувство»
3сегодня, 12:49
«Подкаблучник! Не успел жениться, а уже все». Смертин о словах Тумиловича про него из-за отказа ехать в казино
6сегодня, 12:37