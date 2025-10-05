  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Флик о поражении от «ПСЖ»: «Нам нужно извлечь урок. Прессинг – часть менталитета «Барсы», но нам нужно иметь правильную структуру»
21

Флик о поражении от «ПСЖ»: «Нам нужно извлечь урок. Прессинг – часть менталитета «Барсы», но нам нужно иметь правильную структуру»

Ханс-Дитер Флик высказался о поражении «Барселоны» от «ПСЖ».

«Барса» дома уступила «Пари Сен-Жермен» (1:2) во втором туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы все разочарованы поражением от «ПСЖ». Иногда нужно играть умнее. Именно поэтому мы всегда говорим о структуре, о том, чтобы играть как единое целое.

Нам нужно извлечь из этого урок, в том числе и в плане прессинга. Наша идея [высокого] прессинга крайне важна, потому что это часть нашего менталитета и менталитета клуба, но нам нужно иметь правильную структуру и прессинговать, исходя из этого», – сказал главный тренер «Барселоны» Флик перед матчем Ла Лиги с «Севильей».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Mundo Deportivo
