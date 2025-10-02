Ханс-Дитер Флик: «Заслуженная победа «ПСЖ». «Барселона» была лучше в 1-м тайме, во 2-м устала и позволяла создавать слишком много моментов»
Ханс-Дитер Флик признал превосходство «ПСЖ» над «Барселоной» (2:1) в матче ЛЧ.
«Мы играли намного лучше в первом тайме, чем во втором. Мы позволяли создавать слишком много моментов, поскольку устали.
Правда заключается в том, что «ПСЖ» – отличная команда, там играют очень молодые и быстрые футболисты. Парижане провели великолепный матч. Мы сыграли не лучшим образом, а против такого соперника это необходимо. Заслуженная победа «ПСЖ», – отметил главный тренер «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости