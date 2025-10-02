  • Спортс
Флик о поражении в ЛЧ: «Некоторые футболисты «Барсы» очень устали во 2-м тайме, отдали все силы. Мы можем играть, как «ПСЖ»

Ханси Флик считает, что «Барселона» может играть, как «ПСЖ».

Каталонский клуб проиграл со счетом 1:2 в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Думаю, во втором тайме было видно, что некоторые игроки очень устали. Маркус Рэшфорд, Педри, Френки де Йонг. Они отдали все силы на поле.

При счете 1:1 нужно было лучше защищаться. Надо учиться и совершенствоваться в матчах против команд такого уровня.

Такая игра нам очень поможет. Уверен, что мы можем играть, как «ПСЖ», но нам нужно быть выносливыми. Вся команда должна вместе атаковать и защищаться.

В «ПСЖ» все умеют использовать пространство», – сказал главный тренер «Барселоны» Ханси Флик.

Шикарный футбол «Барсы» и «ПСЖ». Разбор Лукомского и Денисова

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
