Энрике получил 9 баллов за матч с «Барсой», Флик – 3 от L’Équipe. У Мендеша и Хакими по 8 баллов, у Ямаля – 5. Де Йонга, Ольмо и Гарсию оценили на 3, Феррана – на 7

Луис Энрике получил лучшую оценку за матч с «Барселоной» от L’Équipe.

Французское издание оценило тренеров и игроков команд после победы «ПСЖ» (2:1) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Тренеру «ПСЖ » поставили 9 баллов. Самые высокие оценки среди футболистов получили защитники парижан – Нуну Мендеш и Ашраф Хакими, набравшие по 8 баллов.

Полузащитники «Барселоны» Педри и Ламин Ямаль получили по 6 и 5 баллов соответственно. Худшими в составе каталонцев признаны Френки де Йонг, Дани Ольмо и Эрик Гарсия – у них по 3 балла. Лучшим – Ферран Торрес (7).

Ниже всех среди парижан оценили Брэдли Барколя, у него 4 балла. Новички команды Люка Шевалье и Илья Забарный набрали 6 и 7 баллов.

Работу главного тренера «блауграны» Ханси Флика оценили на 3 балла.