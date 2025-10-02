Энрике получил 9 баллов за матч с «Барсой», Флик – 3 от L’Équipe. У Мендеша и Хакими по 8 баллов, у Ямаля – 5. Де Йонга, Ольмо и Гарсию оценили на 3, Феррана – на 7
Луис Энрике получил лучшую оценку за матч с «Барселоной» от L’Équipe.
Французское издание оценило тренеров и игроков команд после победы «ПСЖ» (2:1) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Тренеру «ПСЖ» поставили 9 баллов. Самые высокие оценки среди футболистов получили защитники парижан – Нуну Мендеш и Ашраф Хакими, набравшие по 8 баллов.
Полузащитники «Барселоны» Педри и Ламин Ямаль получили по 6 и 5 баллов соответственно. Худшими в составе каталонцев признаны Френки де Йонг, Дани Ольмо и Эрик Гарсия – у них по 3 балла. Лучшим – Ферран Торрес (7).
Ниже всех среди парижан оценили Брэдли Барколя, у него 4 балла. Новички команды Люка Шевалье и Илья Забарный набрали 6 и 7 баллов.
Работу главного тренера «блауграны» Ханси Флика оценили на 3 балла.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости