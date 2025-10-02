Анри о поражении «Барсы» от «ПСЖ»: «Нельзя играть в ЛЧ с такой высокой линией обороны, вас накажут. Иногда тренеры проявляют упрямство, но в крупных матчах это может дорого обойтись»

Тьерри Анри объяснил, почему «Барселона» проиграла «ПСЖ».

Каталонский клуб потерпел поражение со счетом 1:2 во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Нельзя играть в Лиге чемпионов с такой высокой линией обороны. Когда вы играете против хороших команд, вас за это наказывают, и сегодня произошло именно это.

Они не хотят это менять, и я понимаю, что иногда тренеры проявляют упрямство в своем подходе к игре, но в крупных матчах это может дорого обойтись», – сказал бывший нападающий «Арсенала» и «Барселоны».