Анри о поражении «Барсы» от «ПСЖ»: «Нельзя играть в ЛЧ с такой высокой линией обороны, вас накажут. Иногда тренеры проявляют упрямство, но в крупных матчах это может дорого обойтись»
Тьерри Анри объяснил, почему «Барселона» проиграла «ПСЖ».
Каталонский клуб потерпел поражение со счетом 1:2 во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
«Нельзя играть в Лиге чемпионов с такой высокой линией обороны. Когда вы играете против хороших команд, вас за это наказывают, и сегодня произошло именно это.
Они не хотят это менять, и я понимаю, что иногда тренеры проявляют упрямство в своем подходе к игре, но в крупных матчах это может дорого обойтись», – сказал бывший нападающий «Арсенала» и «Барселоны».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: CBS Sports
