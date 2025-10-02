Ханси Флик: «Не можем сказать, что «Барса» находится на одном уровне с «ПСЖ». Мы не показали себя с лучшей стороны, но я верю в команду – нужно тренироваться и прибавлять»
Ханси Флик заявил, что «Барселона» еще не достигла уровня «ПСЖ».
Каталонская команда проиграла «ПСЖ» (1:2) в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.
«На сегодняшний день мы не можем сказать, что находимся на одном уровне с «ПСЖ». Но я верю в свою команду. В этом матче мы не показали себя с лучшей стороны.
Мы проиграли, но хотим вернуться на свой уровень, поэтому нам нужно тренироваться и прибавлять. Посмотрим, что мы сделали не так», – сказал главный тренер «Барселоны» Ханси Флик.
