Ханси Флик: «Не можем сказать, что «Барса» находится на одном уровне с «ПСЖ». Мы не показали себя с лучшей стороны, но я верю в команду – нужно тренироваться и прибавлять»

Ханси Флик заявил, что «Барселона» еще не достигла уровня «ПСЖ».

Каталонская команда проиграла «ПСЖ» (1:2) в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.

«На сегодняшний день мы не можем сказать, что находимся на одном уровне с «ПСЖ». Но я верю в свою команду. В этом матче мы не показали себя с лучшей стороны.

Мы проиграли, но хотим вернуться на свой уровень, поэтому нам нужно тренироваться и прибавлять. Посмотрим, что мы сделали не так», – сказал главный тренер «Барселоны» Ханси Флик .

