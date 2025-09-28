Соболев о голе «Оренбургу» после замены: «Одна минута – одно касание – один гол😂😂»
Александр Соболев выложил пост после гола «Оренбургу».
Нападающий «Зенита» вышел на 73-й минуте матча 10-го тура Мир РПЛ (5:2) и забил гол через минуту.
«1-1-1. Одна минута – одно касание – один гол😂😂», – написал Соболев после матча.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?75188 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Александра Соболева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости