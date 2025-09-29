  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Колосков о Соболеве: «Дзюбой ему не стать. Артем всегда был системообразующим игроком, Александр таким не является. Выше своего уровня он уже не прыгнет»
8

Колосков о Соболеве: «Дзюбой ему не стать. Артем всегда был системообразующим игроком, Александр таким не является. Выше своего уровня он уже не прыгнет»

Вячеслав Колосков высказался об игре Александра Соболева в «Зените».

«Прогресс Соболева в этом сезоне? На мой взгляд, пока он только математический – стало больше голов, передач. Нужно отдать ему должное за это – он молодец, что приносит результат, никогда не отлынивает, показывает свой максимум. Но если говорить об игре Соболева, то прогресса в ней нет. Он остается на своем уровне, выше Соболев уже не прыгнет. Но это не плохо – результат приносить он будет, это от него и требуется.

Что касается попадания Соболева в расширенный список сборной России, то это вопрос к тренеру. Значит, Карпин посчитал, что Александр может понадобиться ему в ближайших товарищеских матчах. На мой взгляд, основным нападающим он не будет – есть Сергеев, Воробьев. Они в игровом плане поинтереснее, более вариативные. Также есть молодые ребята, которым нужна практика.

Сравнения Дзюбы и Соболева? Думаю, это уже в прошлом. Сейчас очевидно, что Соболеву не стать Дзюбой. С точки зрения влияния на игру это совершенно разный уровень. Артем всегда был системообразующим игроком, Соболев таким не является», – сказал почетный президент РФС.

В текущем сезоне Соболев забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 12 матчах во всех турнирах.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoАлександр Соболев
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Воробьев
logoАртем Дзюба
logoАкрон
logoИван Сергеев
logoВячеслав Колосков
logoВалерий Карпин
logoСборная России по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Соболев забил «Оренбургу» через минуту после выхода на замену. У форварда «Зенита» 7 (5+2) очков в 12 матчах сезона
127 сентября, 18:15
Угаров о Соболеве в сборной: «Зачем приглашать футболиста, который не приносит пользы и не забивает? Дзюба больше заслужил вызов»
526 сентября, 21:33
Денис Угаров: «Соболев – один из худших трансферов «Зенита». Пользы никакой, не знаю, кто мог его пригласить в клуб»
2726 сентября, 20:48
Кавазашвили о Соболеве: «Мнение о нем нулевое! Характер у него жуткий, он не уважает футбол, только свои амбиции. Такой никогда не станет первоклассным футболистом»
726 сентября, 14:44
Главные новости
Гурцкая о Шпилевском в «Пари НН»: «Губернатор должен признать провал и уволить всех, кто привел тренера. Он как киноактер: что-то бегает и подсказывает, его система существует только на бумаге»
415 минут назад
УЕФА готов исключить Израиль только из турниров под своей эгидой. Отстранение коснется ЛЕ и Лиги наций, но не отбора на ЧМ (The Guardian)
3424 минуты назад
Барко не учит русский: «В «Спартаке» нет проблем с взаимопониманием – здесь говорят на русском, сербском, испанском, французском. Что-то все равно понимаю»
1645 минут назад
Чемпионат Англии. «Эвертон» примет «Вест Хэм»
149159 минут назад
Знаменитая академия «Барселоны» называется La Masia. Знаете, что это значит? Расскажем в нашей игре
сегодня, 16:00Тесты и игры
Форвард «Балтики» Оффор: «Талалаев – это русский Моуринью, даже круче, может. Он хочет побеждать всегда, неважно против кого мы играем»
42сегодня, 15:56
Дивеев о продолжении карьеры: «Готов поехать в топ-6 лиг. Шестая – Турция, хотел бы там попробовать свои силы»
12сегодня, 15:55
Глава «Кайрата» Боранбаев о матче с «Реалом»: «Это чувство единства, когда вся страна живет одной мечтой, одним матчем. Вдохновляет и трогает до слез»
31сегодня, 15:47
Вальверде об игре с «Кайратом»: «Пусть это будет матч-реванш – поражение в дерби было огромным ударом. «Реал» должен выйти с другим настроем и победить»
13сегодня, 15:30
Жозе Моуринью: «В моей карьере были матчи, которые выиграл я – есть моменты и решения, которые меняют все. Но я никогда не считал себя гением, игроки важнее меня»
11сегодня, 15:25
Ко всем новостям
Последние новости
19-летний вратарь скончался в Испании после удара по голове в матче 3-го дивизиона
2 минуты назад
«Интер» объявил о рекордной выручке в 567 млн евро за сезон-2024/25. Клуб впервые за 15 лет получил прибыль по итогам года
6 минут назад
Чемпионат Италии. «Лацио» в гостях у «Дженоа», «Торино» против «Пармы»
6429 минут назадLive
Родри может не сыграть с «Монако» и «Брентфордом» из-за проблем с коленом (City Xtra)
129 минут назад
Яковлев о Европе: «В «Спартак» прислали предложение из «Челси» и ПСВ, но у меня были сомнения. Спустя время думаю, что надо было пробовать себя»
1444 минуты назад
Алонсо о 2:5 в дерби: «Реал» был не в лучшей форме, дело не только в настрое. Это больно, но 24 часа прошли, и мы уже думаем о Лиге чемпионов»
354 минуты назад
«Реал» провел тренировку на центральном стадионе Алматы. Завтра мадридцы сыграют там против «Кайрата» в ЛЧ
сегодня, 15:58Видео
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома победил «Насаф» в гостях, «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Ульсаном» в среду
1сегодня, 15:52Live
«Сосьдад» о том, что Захарян не сыграл с «Барсой»: «Арсен здоров и готов на 100%. Тренер принял решение выпустить других игроков»
4сегодня, 15:46
«Из ЦСКА взял бы в команду знатоков Акинфеева, Слуцкого, Аркадьева, Челестини и нашу надежду Кисляка». Поташев в интервью Саше Гинер
5сегодня, 15:43Видео