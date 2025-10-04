  • Спортс
  • Экс-президент «Зенита» Туфрин о ничьей с «Акроном»: «Дзюбе нужно сказать спасибо за очко. Соболев вообще не нравится, он не заиграет в команде. Сравнивая его с Мусаевым – это игроки разного уровня»
Экс-президент «Зенита» Туфрин о ничьей с «Акроном»: «Дзюбе нужно сказать спасибо за очко. Соболев вообще не нравится, он не заиграет в команде. Сравнивая его с Мусаевым – это игроки разного уровня»

Леонид Туфрин высказался о ничьей «Зенита» с «Акроном» (1:1).

Нападающий тольяттинцев Артем Дзюба не забил пенальти в ворота петербуржцев при счете 1:1 в концовке матча 11-го тура Мир РПЛ

«Есть много факторов, почему «Зенит» потерял очки в матче с «Акроном». Как говорится, если команда проигрывает, это проблема тренера. Хоть «Зенит» и не проиграл, но у футболистов был недонастрой, в чем тоже заключается работа тренерского штаба. Также многие из игроков мыслями уже были в своих сборных, поэтому решили сыграть вполноги.

Если взять статистику первого тайма, у «Зенита» два удара, из которых один – в створ. Ребят, вы что делали 45 минут на поле?! Выделить даже некого, хотя Глушенков старался. Команде важно обрести стабильность и играть так же, как в последних матчах, чтобы всем нам известный «Зенит» вернулся. К сожалению, такое может и не произойти.

Дзюба неспециально не реализовал пенальти – он хотел бить наверняка, поэтому бил под перекладину. Однако немного не получилось, сказались усталость, возраст, нервозность и ответственность. В данном случае нужно сказать спасибо Дзюбе за очко, а не футболистам «Зенита».

Мне лично Соболев вообще не нравится. «Зенит» – не его команда, он не может играть в тот футбол, в который иногда играет «Зенит». Это тяжелый и малоповоротливый нападающий, Александр не всегда читает ситуацию, как и Кассьерра. Это тоже невеликий форвард, но он часто оказывается на добивании. Соболев не заиграет в стане питерцев.

Взять того же Тамерлана Мусаева, который старается, двигается и всегда заряжен. Если сравнивать его с Соболевым, можно сказать, что это футболисты разного уровня. Александр намного ниже по классу», – сказал бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
