Семак о Гонду: «Лусиано сыграл всего на 100 минут меньше, чем Кассьерра и Соболев, но у него 1+1, у Матео – 6 голов, у Соболева – 4+2. Это конкуренция, на сегодняшний день он уступает»

Сергей Семак отметил, что Лусиано Гонду пока проигрывает конкуренцию.

– Скажите, пожалуйста, почему все-таки Лусиано не получает игрового времени? Вы все еще недовольны его формой?

– Почему не получает игрового времени? Он получает его.

– Сегодня он вообще не вышел.

– В сегодняшнем матче… Смотрите, за все матчи, которые мы сыграли в этом чемпионате, берем Кубок, чемпионат, я образно, навскидку скажу: где-то у нас и Кассьерра и Соболев провели равное время, примерно по 500 минут. Лусиано сыграл 400 – всего на 100 минут меньше. При этом до сегодняшнего тура Кассьерра забил и там, и там шесть мячей, Соболев – четыре плюс две передачи. А у Лусиано – один мяч и одна передача.

Конечно, на сегодняшний день он уступает. Завтра добавит – будет больше играть. Это конкуренция, к сожалению, никуда не деться, – сказал главный тренер «Зенита» после разгрома «Оренбурга» (5:2).