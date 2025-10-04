  • Спортс
  • «Акрон» не выигрывает 9 матчей подряд в РПЛ после слов Дзюбы «планируем побороться за чемпионство, гранды, берегитесь». Команда Тедеева идет 13-й таблице РПЛ
12

«Акрон» не выигрывает 9 матчей подряд в РПЛ после слов Дзюбы «планируем побороться за чемпионство, гранды, берегитесь». Команда Тедеева идет 13-й таблице РПЛ

«Акрон» не выигрывает 13 матчей подряд в основное время.

Команда тренера Заура Тедеева сыграла вничью с «Зенитом» (1:1) в игре 11-го тура Мир РПЛ.

Серия без побед во всех турнирах продлилась до десяти матчей.

Кроме того, «Акрон» не выигрывает 13 игр подряд в основное время. В ходе этой серии команда обыграла ЦСКА в серии пенальти в Фонбет Кубке России.

На данный момент «Акрон» имеет в активе 8 очков в 11 матчах и находится на 13-й позиции в турнирной таблице РПЛ. Команда продолжит сезон 18 октября матчем против «Пари НН» в РПЛ.

Отметим, что в РПЛ команда не выигрывает 9 матчей подряд (5 поражений, 4 ничьих) после слов форварда Артема Дзюбы, который 27 июля заявил об амбициях «Акрона»: «Планируем побороться за чемпионство. Гранды, берегитесь – мы рядом».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
ахахаха
