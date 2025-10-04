«Зенит» не проигрывает 11 матчей подряд – 3 ничьих и 8 побед
«Зенит» продлил серию без поражений до 11 матчей.
Сегодня команда тренера Сергея Семака сыграла вничью с «Акроном» – 1:1.
Серия без поражений во всех турнирах достигла 11 матчей – 3 ничьих и 8 побед. Вничью сыграли вничью в Мир РПЛ – со «Спартаком» (2:2), «Балтикой» (0:0) и «Акроном» сегодня.
Последнее поражение было 9 августа – от «Ахмата» (0:1) в чемпионате.
