Болт про 1:3 «МЮ» с «Брентфордом»: «Это шутка, должно быть. Не могу найти ни одного хорошего момента»

Усэйн Болт остался недоволен игрой «Манчестер Юнайтед» против «Брентфорда» (1:3).

После пропущенного гола на 8-й минуте бегун возмутился в соцсетях: «Это, должно быть, шутка».

А после поражения 1:3 Болт написал: «Не могу найти ни одной хорошей вещи, в которой мы хороши».

«Манчестер Юнайтед» выиграл 2 из 7 матчей в этом сезоне. При Амориме команда победила лишь 9 раз в 33 матчах АПЛ и потерпела 17 поражений .

«МЮ» играет на уровне подвала АПЛ. Один из худших матчей Аморима