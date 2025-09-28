Болт про 1:3 «МЮ» с «Брентфордом»: «Это шутка, должно быть. Не могу найти ни одного хорошего момента»
Усэйн Болт остался недоволен игрой «Манчестер Юнайтед» против «Брентфорда» (1:3).
После пропущенного гола на 8-й минуте бегун возмутился в соцсетях: «Это, должно быть, шутка».
А после поражения 1:3 Болт написал: «Не могу найти ни одной хорошей вещи, в которой мы хороши».
«Манчестер Юнайтед» выиграл 2 из 7 матчей в этом сезоне. При Амориме команда победила лишь 9 раз в 33 матчах АПЛ и потерпела 17 поражений.
«МЮ» играет на уровне подвала АПЛ. Один из худших матчей Аморима
