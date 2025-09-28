  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Болт про 1:3 «МЮ» с «Брентфордом»: «Это шутка, должно быть. Не могу найти ни одного хорошего момента»
6

Болт про 1:3 «МЮ» с «Брентфордом»: «Это шутка, должно быть. Не могу найти ни одного хорошего момента»

Усэйн Болт остался недоволен игрой «Манчестер Юнайтед» против «Брентфорда» (1:3).

После пропущенного гола на 8-й минуте бегун возмутился в соцсетях: «Это, должно быть, шутка».

А после поражения 1:3 Болт написал: «Не могу найти ни одной хорошей вещи, в которой мы хороши».

«Манчестер Юнайтед» выиграл 2 из 7 матчей в этом сезоне. При Амориме команда победила лишь 9 раз в 33 матчах АПЛ и потерпела 17 поражений.

«МЮ» играет на уровне подвала АПЛ. Один из худших матчей Аморима

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?77497 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Усэйна Болта в X
logoУсэйн Болт
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoБрентфорд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кисляк о голе в пустые ворота «Сочи»: «Усэйн Болт завидует😂»
2022 сентября, 18:57Видео
Чемпион мира Фред Керли хочет превзойти рекорд Усэйна Болта, пробежав 100 м на турнире без допинг-контроля: «Это возможность стать самым быстрым в истории»
4218 сентября, 17:36
Джордж Расселл назвал Хэмилтона, Джордана, Болта и Вудса величайшими спортсменами в истории: «Не хочу вызывать споры и выбирать Роналду или Месси»
4116 сентября, 17:59
Главные новости
Вадим Лукомский отвечает на ваши вопросы. «Великий Лук»: новый выпуск на ВидеоСпортсе’‘
20 минут назадВидеоСпортс"
Чемпионат России. ЦСКА против «Балтики», «Спартак» сыграет с «Пари НН»
132928 минут назад
Ямаль включен в заявку «Барсы» на игру с «Сосьедадом». Вингер восстановился после травмы паха
735 минут назад
Внучка Гинера о том, как попала на CSKA TV: «Закончила МГИМО, проходила практику в пиар-отделе ЦСКА. Роль ведущей мне близка: работала на радио, на «Карусели», пять лет была лицом Disney»
50сегодня, 10:17
ЦСКА вновь играет с «Балтикой», а вы можете получить бонус до 15 000 от FONBET!
сегодня, 10:00Реклама
Карвахаль выбыл на 4 недели из-за травмы камбаловидной мышцы
34сегодня, 09:44
Ловчев ответил на критику блогера Мэддисона: «Даже не знаю, кто он такой, никогда не видел его на футбольном поле. Если бы такое сказал Яшин или Стрельцов – это другое»
55сегодня, 09:28
Томашевски о «Барсе»: «Контракт Флика не продлят, надеюсь. Он должен был выиграть ЛЧ с таким составом, а они уступили «Интеру». Счет 0:5 в финале с «ПСЖ» все показал»
68сегодня, 09:01
Глушенков о том, поймал ли волну, забив 5 голов в 2 матчах: «Наверное, тьфу‑тьфу‑тьфу. Мяч после покера определю на подставочку возле моих наград»
29сегодня, 08:52
Мареска об удалениях «Челси»: «Нельзя продолжать раздавать подарки командам АПЛ. Это большая ошибка»
12сегодня, 08:31
Ко всем новостям
Последние новости
Геннадий Орлов: «Краснодар» не лидер РПЛ по игре, у команды Мусаева спад. «Ростов» терзал их и был ближе к победе»
16 минут назад
Слот о 2-м голе «Пэлас»: «Ливерпуль» может винить только себя за то, как мы защищались. Один из наших игроков решил выбежать, хотя на контратаку не было времени»
18 минут назад
Чемпионат Франции. «Лилль» сыграет с «Лионом», «Ницца» – «Париж», «Марсель» в гостях у «Страсбура»
30вчера, 21:01
Первая лига. «Ротор» в гостях у «Шинника», «Факел» примет «Чайку», «Урал» сыграет со СКА в понедельник
1518 минут назад
Селюк готов поспорить с Талалаевым на миллион рублей, что «Ахмат» закончит сезон выше «Балтики»
622 минуты назад
Ди Лусиано ушиб коленный сустав на тренировке ЦСКА. Защитник пропустит не менее двух недель
425 минут назад
Поттер об увольнении из «Вест Хэма»: «Я невероятно разочарован, но признаю, что результаты были недостаточно хорошими. Желаю клубу только удачи в будущем»
437 минут назад
Чемпионат Италии. «Удинезе» в гостях у «Сассуоло», «Милан» против «Наполи», «Рома» примет «Верону»
1745 минут назадLive
Ньямси об оценке Transfermarkt: «Не знал, что Батраков теперь стоит в два раза дороже Роналду. Это хорошо для Алексея»
748 минут назад
Виейра о Моуринью: «У нас были сложные отношения, я ушел за несколько месяцев до требла «Интера» по своей вине. Теперь, сам будучи тренером, я понимаю его точку зрения»
152 минуты назад