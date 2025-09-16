  • Спортс
Джордж Расселл назвал Хэмилтона, Джордана, Болта и Вудса величайшими спортсменами в истории: «Не хочу вызывать споры и выбирать Роналду или Месси»

Расселл включил Хэмилтона в число величайших во всем спорте.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о четверке лучших спортсменов в истории, упомянув экс-напарника Льюиса Хэмилтона, перешедшего в «Феррари».

«Сложный вопрос. Думаю, я назову Майкла Джордана. Пожалуй, здесь должен быть Усэйн Болт, определенно. Льюис тоже.

И я не хочу вызывать споры и выбирать Роналду или Месси, так что возьму другой вид спорта. Назову Тайгера Вудса», – произнес британец.

Ферстаппен назвал Алонсо и Леклера лучшими по всем гоночным качествам. Макс не мог выбрать себя

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети команды «Мерседес»
