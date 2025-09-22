Кисляк о голе в пустые ворота «Сочи»: «Усэйн Болт завидует😂»

Матвей Кисляк прокомментировал свой гол в ворота «Сочи».

Сегодня ЦСКА одержал выездную победу в матче 9-го тура Мир РПЛ (3:1). Кисляк забил в пустые ворота на 95-й минуте, когда голкипер «Сочи» Юрий Дюпин ушел на угловой у ворот соперника и не успел вернуться.

После игры полузащитник армейцев выложил в телеграм-канале видео из раздевалки, на котором он смотрит повтор своего гола вместе с Матвеем Лукиным.

«Матч Премьер, спасибо за этот повтор моего шикарного забега!😂 Усэйн Болт завидует», – написал Кисляк.