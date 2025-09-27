«Манчестер Юнайтед» выиграл 2 из 7 матчей в этом сезоне. Дальше – игра с «Сандерлендом»

«Манчестер Юнайтед» выиграл лишь два из семи матчей в нынешнем сезоне.

Команда тренера Рубена Аморима уступила «Брентфорду » (1:3) в игре 6-го тура АПЛ.

В этом сезоне манкунианский клуб одержал только 2 победы в 7 матчах сезона – над «Бернли» (3:2) и «Челси» (2:1).

На данный момент «Манчестер Юнайтед » находится на 13-й позиции в таблице АПЛ, имея в активе 7 баллов в 6 играх.

Клуб продолжит сезон 4 октября матчем против «Сандерленда» в АПЛ .