«Манчестер Юнайтед» выиграл 2 из 7 матчей в этом сезоне. Дальше – игра с «Сандерлендом»
«Манчестер Юнайтед» выиграл лишь два из семи матчей в нынешнем сезоне.
Команда тренера Рубена Аморима уступила «Брентфорду» (1:3) в игре 6-го тура АПЛ.
В этом сезоне манкунианский клуб одержал только 2 победы в 7 матчах сезона – над «Бернли» (3:2) и «Челси» (2:1).
На данный момент «Манчестер Юнайтед» находится на 13-й позиции в таблице АПЛ, имея в активе 7 баллов в 6 играх.
Клуб продолжит сезон 4 октября матчем против «Сандерленда» в АПЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
