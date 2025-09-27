«МЮ» при Амориме выиграл 9 из 33 матчей в АПЛ и проиграл 17. Общий счет – 39:53

«Ман Юнайтед» в среднем набирает чуть больше очка за матч АПЛ при Рубене Амориме.

Манкунианцы сегодня проиграли «Брентфорду » (1:3) в 6-м туре чемпионата Англии. Под руководством португальца «МЮ » провел 33 игры в Премьер-лиге. Команда одержала 9 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений. Общий счет – 39:53.