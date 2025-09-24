Вячеслав Колосков: «Израиль устроил геноцид, воюет с Палестиной, Ливаном, Иорданией, Ираном, Катаром, но ничего им за это нет. А должны выгнать из олимпийского движения и отовсюду»

Вячеслав Колосков призвал отстранить Израиль за геноцид.

Ранее сообщалось , что вопрос об отстранении Израиля вынесут на голосование исполкома УЕФА 23 сентября. Также вчера стало известно, что 8 экспертов ООН призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля «в ответ на продолжающийся геноцид на оккупированной палестинской территории». Позднее появилась информация о том, что УЕФА не будет исключать израильские команды из турниров.

«Какой-то официальной позиции еще не озвучено. Все шито белыми нитками.

Израиль – это страна, которая устроила геноцид. Она же воюет не только с Палестиной, но и с Ливаном, и Иорданией, и Ираном, теперь с Катаром. Везде воют, но ничего им за это нет.

Это редчайший пример принципа двойных стандартов. Их должны были давным-давно отстранить от всех соревнований и всей спортивной деятельности. Выгнать из олимпийского движения и отовсюду. Но ничего не происходит. Двойные стандарты», – сказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС ) Колосков