Захарова об отношении ФИФА и УЕФА к России и Израилю: «Нужны единые стандарты. Русофобия должна быть искоренена»

Мария Захарова прокомментировала решение не отстранять Израиль от турниров.

Ранее сообщалось , что вопрос об отстранении Израиля вынесут на голосование исполкома УЕФА 23 сентября. Также вчера стало известно, что 8 экспертов ООН призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля «в ответ на продолжающийся геноцид на оккупированной палестинской территории».

Позднее появилась информация о том, что УЕФА не будет исключать израильские команды из турниров.

«Считаем, что нужны единые стандарты. И русофобия должна быть искоренена», – заявила официальный представитель МИД РФ.