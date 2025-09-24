Захарова об отношении ФИФА и УЕФА к России и Израилю: «Нужны единые стандарты. Русофобия должна быть искоренена»
Мария Захарова прокомментировала решение не отстранять Израиль от турниров.
Ранее сообщалось, что вопрос об отстранении Израиля вынесут на голосование исполкома УЕФА 23 сентября. Также вчера стало известно, что 8 экспертов ООН призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля «в ответ на продолжающийся геноцид на оккупированной палестинской территории».
Позднее появилась информация о том, что УЕФА не будет исключать израильские команды из турниров.
«Считаем, что нужны единые стандарты. И русофобия должна быть искоренена», – заявила официальный представитель МИД РФ.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
