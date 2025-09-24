  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Татьяна Тарасова: «Я не против допуска Израиля, но Россию не допускают уже который год. Знаю только один способ добиться справедливости – взять и дать по морде! Они боятся нашу силу»
58

Татьяна Тарасова: «Я не против допуска Израиля, но Россию не допускают уже который год. Знаю только один способ добиться справедливости – взять и дать по морде! Они боятся нашу силу»

Татьяна Тарасова высказалась о решении ФИФА и УЕФА не отстранять Израиль.

Ранее сообщалось, что вопрос об отстранении Израиля вынесут на голосование исполкома УЕФА 23 сентября. Также вчера стало известно, что 8 экспертов ООН призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля «в ответ на продолжающийся геноцид на оккупированной палестинской территории».

Позднее появилась информация о том, что УЕФА не будет исключать израильские команды из турниров.

«Я не против, чтобы Израиль и их спортсменов допускали, но мы против, что наших не допускают уже который год. Сколько это может это продолжаться? Они что, обалдели?

Им срочно надо направить бумаги, чтобы нас вернули. Руководители в курсе же этого. Какие есть еще способы добиться справедливости? Я в них не сильна, знаю только один способ: взять и дать по морде! Но этот способ сюда не подходит. Пусть все наши руководители срочно направляют бумаги, пусть наше возвращение рассматривают. Самое главное – они нас боятся! Потому что если мы вернемся, мы их везде обыграем. Ну, бороться за призовые точно будем во многих видах спорта. Боятся нашу силу.

Сейчас были соревнования по включению нас на Олимпийские игры, где Гуменник и Петросян не просто обыграли, а не оставили шансов соперникам. Они набрали такое количество очков, которые другим странам не снились. Хотя они претендовали на победу», – сказала заслуженный тренер СССР.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?60530 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Legalbet
logoвысшая лига Израиль
logoпремьер-лига Россия
logoФИФА
logoТатьяна Тарасова
logoСборная России по футболу
Политика
logoсборная Израиля по футболу
logoУЕФА
logoАделия Петросян
logoПетр Гуменник
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Депутат Свищев о возможном бане Израиля: «Если это не произойдет, то логично поднять вопрос о нашем возвращении. Отстранение России – стратегическая ошибка»
15сегодня, 12:10
Депутат Милонов о ситуациях с Россией и Израилем: «Нет никаких двойных стандартов. У них есть один стандарт – им можно все, а нам ничего! Все разговоры, возмущения – не более чем клоунада»
22вчера, 10:49
Главные новости
Судьи РПЛ не понимают трактовок правил игры рукой от Мажича. Некоторые следуют им, другие – критериям ФИФА (Иван Карпов)
15 минут назад
Футбольный морской бой – всех на дно? Битва начинается!
25 минут назадТесты и игры
Уэйн Руни: «Месси и Роналду – два лучших игрока всех времен. Мне просто нравится эта легкая изюминка Лео»
1030 минут назад
Мостовой – Сычеву об игре в «Иртыше»: «Не подведу – мяч у меня до сих пор еще не отнимут. Выйти на несколько минут – почему бы и нет»
1856 минут назад
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Ман Сити» в гостях у «Хаддерсфилда», «Арсенал» сыграет с «Порт Вейл», «Тоттенхэм» примет «Донкастер»
12957 минут назад
«Ливерпуль» внесет Кьезу в заявку на Лигу чемпионов после травмы Леони. УЕФА изменил правила перед этим сезоном
24сегодня, 17:17
Чемпионат Испании. «Атлетико» против «Райо», «Сосьедад» Захаряна примет «Мальорку», «Барса» сыграет с «Овьедо» в четверг
60сегодня, 17:03Live
Руни о Роналду: «Люди думают, что я ненавижу его, раз сказал, что Месси лучше. Но я люблю Криштиану – он абсолютный гений»
48сегодня, 16:53
«Реал» сыграет с «Барселоной» на «Бернабеу» 26 октября. Начало – в 18:15 по московскому времени
15сегодня, 16:47
Лига Европы. ПАОК Оздоева и Чалова принимает «Маккаби» Тель-Авив, «Бетис» играет с «Ноттингем Форест», «Ницца» против «Ромы»
6сегодня, 16:46Live
Ко всем новостям
Последние новости
Первый тренер Альвареса: «Сегодняшний «Атлетико» много обороняется и мало атакует. Хулиан ни разу не играл на своей позиции – не думаю, что ему комфортно под руководством Симеоне»
3 минуты назад
«Порт Вейл» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
419 минут назад
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/16 финала. «Аль-Кадисия» в гостях у «Аль-Орубы»
539 минут назадLive
Экс-арбитр Клаттенбург о финале Евро-2016: «Роналду в качестве поздравления схватил меня за лицо и попытался встряхнуть, когда я шел за медалью. Я такой: «Криштиану, убери руки, я в прямом эфире!»
823 минуты назад
Губерниев про 64 сборных на ЧМ: «256 команд, и чемпионат мира будет планетарным. ФИФА не нужно себя сдерживать»
26 минут назад
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити». Фоден и Бобб в старте. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
636 минут назад
Клещев о том, почему поставил Дембеле 1-м в голосовании за «Золотой мяч»: «Он мало в чем уступает конкурентам, а «ПСЖ» выиграл все, кроме клубного ЧМ. Усман нашел свою команду и заслуженно победил»
1040 минут назад
Кубок Италии. «Комо» играет с «Сассуоло», «Парма» вдесятером по пенальти победила «Специю»
541 минуту назад
Димитров возглавил сборную Болгарии вместо Илиева
445 минут назадФото
Гранат о Станковиче: «Спартак» всегда штормит, каждый тренер сталкивается с давлением. С Деяном команда может добиться успеха»
355 минут назад