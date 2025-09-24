Татьяна Тарасова: «Я не против допуска Израиля, но Россию не допускают уже который год. Знаю только один способ добиться справедливости – взять и дать по морде! Они боятся нашу силу»

Татьяна Тарасова высказалась о решении ФИФА и УЕФА не отстранять Израиль.

Ранее сообщалось , что вопрос об отстранении Израиля вынесут на голосование исполкома УЕФА 23 сентября. Также вчера стало известно, что 8 экспертов ООН призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля «в ответ на продолжающийся геноцид на оккупированной палестинской территории».

Позднее появилась информация о том, что УЕФА не будет исключать израильские команды из турниров.

«Я не против, чтобы Израиль и их спортсменов допускали, но мы против, что наших не допускают уже который год. Сколько это может это продолжаться? Они что, обалдели?

Им срочно надо направить бумаги, чтобы нас вернули. Руководители в курсе же этого. Какие есть еще способы добиться справедливости? Я в них не сильна, знаю только один способ: взять и дать по морде! Но этот способ сюда не подходит. Пусть все наши руководители срочно направляют бумаги, пусть наше возвращение рассматривают. Самое главное – они нас боятся! Потому что если мы вернемся, мы их везде обыграем. Ну, бороться за призовые точно будем во многих видах спорта. Боятся нашу силу.

Сейчас были соревнования по включению нас на Олимпийские игры, где Гуменник и Петросян не просто обыграли, а не оставили шансов соперникам. Они набрали такое количество очков, которые другим странам не снились. Хотя они претендовали на победу», – сказала заслуженный тренер СССР.