Депутат Журова: «В мире к Израилю другое отношение, чем к России. Я не согласна с призывами к отстранению. Не надо наказывать ни их, ни наших спортсменов, они ни при чем»

Светлана Журова считает, что Израиль не следует отстранять от турниров.

Ранее сообщалось , что вопрос об отстранении Израиля вынесут на голосование исполкома УЕФА 23 сентября. Позднее появилась информация о том, что УЕФА не будет исключать израильские команды из турниров.

Также вчера стало известно, что 8 экспертов ООН призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля «в ответ на продолжающийся геноцид на оккупированной палестинской территории»

«В мире вообще к Израилю другое отношение, чем к России. Я не согласна с этими призывами отстранить израильских спортсменов. Не надо наказывать ни их, ни наших спортсменов. Не стоит давить на Израиль через спорт, это неправильно. Спортсмены точно ни при чем.

ООН сам должен разобраться в этом конфликте в Газе. Он идет с 1948 года. Надо не спортсменов отстранять, а ситуацией заниматься. Если отстранят сейчас израильских атлетов, накажут не руководство государства, а только спортсменов, которые не имеют никакого отношения к политике. В этом нет никакого смысла», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.