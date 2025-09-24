Депутат Свищев о возможном бане Израиля: «Если это не произойдет, то логично поднять вопрос о нашем возвращении. Отстранение России – стратегическая ошибка»
Дмитрий Свищев прокомментировал ситуацию с возможным отстранением Израиля.
Ранее сообщалось, что вопрос об отстранении Израиля вынесут на голосование исполкома УЕФА 23 сентября. Позднее появилась информация о том, что УЕФА не будет исключать израильские команды из турниров.
«Спорт в первую очередь нужно объединять. В 2022 году отстранили Россию, теперь некоторые страны хотят отлучить и Израиль. По идее, УЕФА должен отстранить израильские сборные, но за них кто-то вписался. Давайте либо жить по одним правилам, либо для каждой страны прописывать свою историю.
Была допущена стратегическая ошибка, когда Россию отстранили от международного спорта. Сейчас многие страны просят применить к Израилю такие же требования. Или если это не произойдет, то логично поднять вопрос о нашем возвращении», – сказал депутат Госдумы.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?58629 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости