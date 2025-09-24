Депутат Свищев о возможном бане Израиля: «Если это не произойдет, то логично поднять вопрос о нашем возвращении. Отстранение России – стратегическая ошибка»

Дмитрий Свищев прокомментировал ситуацию с возможным отстранением Израиля.

Ранее сообщалось , что вопрос об отстранении Израиля вынесут на голосование исполкома УЕФА 23 сентября. Позднее появилась информация о том, что УЕФА не будет исключать израильские команды из турниров.

«Спорт в первую очередь нужно объединять. В 2022 году отстранили Россию, теперь некоторые страны хотят отлучить и Израиль. По идее, УЕФА должен отстранить израильские сборные, но за них кто-то вписался. Давайте либо жить по одним правилам, либо для каждой страны прописывать свою историю.

Была допущена стратегическая ошибка, когда Россию отстранили от международного спорта. Сейчас многие страны просят применить к Израилю такие же требования. Или если это не произойдет, то логично поднять вопрос о нашем возвращении», – сказал депутат Госдумы.