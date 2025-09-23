Тебас о матче Ла Лиги в США: «Аргументы против – почти сектантские. В Майами нет фанатов «Барсы»? У «Вильярреала» 50 школ в США. Так мы повысим ценность лиги»

Глава Ла Лиги поддерживает проведение матча «Барселоны» и «Вильярреала» в США.

Ранее сообщалось , что Королевская испанская футбольная федерация направила запрос в УЕФА по поводу проведения матча «Барселоны» и «Вильярреала » в Майами в декабре, каталонцы могут получить 5-6 млн евро . «Реал » выступил против матча чемпионата Испании за пределами страны.

«Мы ожидаем скорейшего решения [УЕФА], учитывая всю стратегию проведения матча в США и работу, которую необходимо проделать с руководителями клубов.

Можно сказать, что это прорыв для нашего бренда в США – это второй по размеру рынок для нас после Испании. Это не только матч, но инструмент для повышения ценности Ла Лиги .

Теоретически, матч должен пройти 21 декабря, как и просили клубы. Теперь дело за УЕФА . Мы надеемся на скорейшее решение, ведь нам предстоит проделать большую работу на всей территории США, чтобы повысить ценность нашего турнира.

Это второй по величине рынок после Испании. Американские болельщики тоже платят за просмотр испанского футбола, они тоже страдают от поражений, они тоже радуются, когда видят победы своей команды, они тоже покупают атрибутику.

Это игра с переносом на другой континент – возможность развивать наш бренд. На днях я разговаривал с Европейским комиссаром по вопросам спорта и объяснял ему это. Их аргументы против – почти сектантские. В Майами разве нет кулес (фанатов «Барсы» – Спортс’‘)? У «Вильярреала» в США 50 школ, неужели дети не могут пойти на матчи «Вильярреала»? Разве они не болельщики?

Я не вижу в этом проблемы, скорее наоборот. Это футбольная традиция, и мы можем распространить ее на другой континент. Наши болельщики в этих странах смогут увидеть матч.

Двадцать лет назад болельщики были болельщиками на стадионе, но мы расширили виртуальную аудиторию по всему миру. В США у «Вильярреала» 50 футбольных школ, а во Флориде – 10. Если они там не болельщики, то кто же они? Нам платят не телеканалы, а болельщики, которые подписываются на телеканалы, которые нам платят.

Мы сталкиваемся с появлением новых форматов, как в Лиге чемпионов. Главный конкурент Ла Лиги в сфере аудиовизуальных прав – именно Лига чемпионов. Как нам сбалансировать это? Это взаимосвязанные сосуды, этот общий пирог не растет. И решение должен принять УЕФА, наш конкурент в сфере аудиовизуальных прав. Это довольно серьезное искажение.

В разговоре с Европейским комиссаром по спорту я так сказал: защита, которую вы выдвигаете, мне кажется даже сектантской», – заявил Хавьер Тебас .