Тренер «Мальорки» о матче «Барсы» в США: «Гарнир давно съели с вырезкой. Жаловаться бесполезно – нужно что-то делать»
Хагоба Аррасате оценил возможность матча «Барселоны» в США.
Ранее сообщалось, что Королевская испанская футбольная федерация направила запрос в УЕФА по поводу проведения матча «Барселоны» и «Вильярреала» в Майами в декабре. «Реал» выступил против матча чемпионата Испании за пределами страны.
«Мне это не нравится, но гарнир давно съели с вырезкой. Жаловаться бесполезно. Нужно что-то делать», – сказал главный тренер «Мальорки» Хагоба Аррасате.
«Реал» против игры «Барсы» в США – новый конфликт с Ла Лигой. Угрожают обращением в ФИФА, УЕФА и суд
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?18187 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости