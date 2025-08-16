Тренер «Мальорки» о матче «Барсы» в США: «Гарнир давно съели с вырезкой. Жаловаться бесполезно – нужно что-то делать»

Хагоба Аррасате оценил возможность матча «Барселоны» в США.

Ранее сообщалось , что Королевская испанская футбольная федерация направила запрос в УЕФА по поводу проведения матча «Барселоны» и «Вильярреала » в Майами в декабре. «Реал» выступил против матча чемпионата Испании за пределами страны.

«Мне это не нравится, но гарнир давно съели с вырезкой. Жаловаться бесполезно. Нужно что-то делать», – сказал главный тренер «Мальорки» Хагоба Аррасате .

«Реал» против игры «Барсы» в США – новый конфликт с Ла Лигой. Угрожают обращением в ФИФА, УЕФА и суд