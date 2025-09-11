УЕФА не принял решение относительно матчей за пределами Европы. Исполком хочет узнать мнения всех заинтересованных сторон, включая болельщиков

УЕФА не принял решение относительно проведения матчей вне Европы.

Ранее сообщалось, что Ла Лига планирует провести игру «Вильярреал » – «Барселона » в Майами, а Серия А хочет, чтобы встреча «Милана » и «Комо » прошла в Перте.

Исполнительный комитет УЕФА не принял решение по этому вопросу на сегодняшнем заседании. Комитет попросил больше времени, чтобы узнать мнения всех заинтересованных сторон, включая болельщиков.