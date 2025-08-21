Ассоциация футболистов Испании о матче «Барсы» и «Вильярреала» в США: «Требуем всю информацию о проекте, который изменит турнир. Мы хотим уважения и прозрачности»

Ассоциация футболистов Испании потребовала разъяснений по матчу Ла Лиги в США.

Ранее сообщалось , что Королевская испанская футбольная федерация направила запрос в УЕФА по поводу проведения матча «Барселоны» и «Вильярреала » в Майами в декабре.

«Ассоциация испанских футболистов (AFE) и все капитаны Примеры встретились в четверг, чтобы оценить заявку, которая, как сообщила RFEF 11 августа, поднимет вопрос с УЕФА и ФИФА о проведении матча Ла Лиги в этом сезоне за пределами страны.

AFE потребовала от Ла Лиги подробного отчета со всеми деталями, чтобы иметь возможность проинформировать футболистов и узнать их мнение. В своем ответе работодатель отрицал какую-либо ответственность за предвосхищение плана и обещал лишь информировать о ходе процесса выдачи разрешений.

Учитывая эту ситуацию, мы считаем, что из-за отсутствия диалога и информации для игроков рассмотрение идеи Ла Лиги, одобренной RFEF без каких-либо подробностей, является проявлением неуважения к футболистам, когда оно влечет за собой изменения на спортивном уровне и перемещение в качестве работников за пределы территории страны в рамках внутреннего чемпионата.

«Мы едины. Мы хотим уважения и прозрачности». Этим решительным посланием AFE требует от испанских организаций всю информацию о проекте, который изменит турнир и который требует диалога, переговоров и предварительного согласования со всеми сторонами и, прежде всего, с основными действующими лицами, которыми являемся мы», – говорится в заявлении ассоциации.