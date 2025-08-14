7

«Барса» может получить 5-6 млн евро за матч с «Вильярреалом» в США (Diario Sport)

«Барселона» может получить 5-6 млн евро за игру Ла Лиги с «Вильярреалом» в США.

Ранее стало известно, что матч команд в рамках 17-го тура Ла Лиги может пройти в Майами. 

Сообщалось, что Королевская испанская футбольная федерация направила в УЕФА запрос о проведении этой игры в американском городе 20 декабря. 

По данным Diario Sport, Ассоциация футболистов Испании (AFE) проголосовала против этого предложения на заседании, на котором не присутствовал Хавьер Тебас, глава Ла Лиги и вице-президент RFEF.

Однако, если эта инициатива будет в конечном итоге одобрена, «Барселона» и «Вильярреал» получат финансовую компенсацию.

По информации Rac 1, она составит от 5 до 6 млн евро. При этом для «Вильярреала» сумма будет немного выше, чтобы компенсировать недополученные ими деньги от продажи билетов на матч.

Глава «Вильярреала» Роч о матче с «Барсой» в США: «Важное событие. Фанаты столкнутся с неудобствами, но перелет будет для них бесплатным, кто не захочет – получит скидку на абонемент, компенсацию»

«Реал» против игры «Барсы» в США – новый конфликт с Ла Лигой. Угрожают обращением в ФИФА, УЕФА и суд

