Алонсо о матче Ла Лиги «Барсы» в США: «Согласен с заявлением «Реала». Все участники соревнования должны решать – менять ли правила»
Хаби Алонсо считает невозможным проведение игры Ла Лиги с участием «Барсы» в США.
Ранее сообщалось, что Королевская испанская футбольная федерация направила запрос в УЕФА по поводу проведения матча «Барселоны» и «Вильярреала» в Майами в декабре, каталонцы могут получить 5-6 млн евро. «Реал» выступил против матча чемпионата Испании за пределами страны.
– Игра с Майами, что вы об этом думаете? Не искажает ли она суть соревнований?
– Я абсолютно согласен с заявлением «Мадрида». Если менять правила, это должно быть решено всеми участниками соревнования. Сейчас это не так, – сказал главный тренер «Реала» Алонсо.
«Реал» против игры «Барсы» в США – новый конфликт с Ла Лигой. Угрожают обращением в ФИФА, УЕФА и суд
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
