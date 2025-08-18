Алонсо о матче Ла Лиги «Барсы» в США: «Согласен с заявлением «Реала». Все участники соревнования должны решать – менять ли правила»

Хаби Алонсо считает невозможным проведение игры Ла Лиги с участием «Барсы» в США.

Ранее сообщалось , что Королевская испанская футбольная федерация направила запрос в УЕФА по поводу проведения матча «Барселоны» и «Вильярреала » в Майами в декабре, каталонцы могут получить 5-6 млн евро . «Реал» выступил против матча чемпионата Испании за пределами страны.

– Игра с Майами, что вы об этом думаете? Не искажает ли она суть соревнований?

– Я абсолютно согласен с заявлением «Мадрида ». Если менять правила, это должно быть решено всеми участниками соревнования. Сейчас это не так, – сказал главный тренер «Реала» Алонсо .

«Реал» против игры «Барсы» в США – новый конфликт с Ла Лигой. Угрожают обращением в ФИФА, УЕФА и суд