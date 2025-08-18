  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алонсо о матче Ла Лиги «Барсы» в США: «Согласен с заявлением «Реала». Все участники соревнования должны решать – менять ли правила»
6

Алонсо о матче Ла Лиги «Барсы» в США: «Согласен с заявлением «Реала». Все участники соревнования должны решать – менять ли правила»

Хаби Алонсо считает невозможным проведение игры Ла Лиги с участием «Барсы» в США.

Ранее сообщалось, что Королевская испанская футбольная федерация направила запрос в УЕФА по поводу проведения матча «Барселоны» и «Вильярреала» в Майами в декабре, каталонцы могут получить 5-6 млн евро. «Реал» выступил против матча чемпионата Испании за пределами страны.

– Игра с Майами, что вы об этом думаете? Не искажает ли она суть соревнований?

– Я абсолютно согласен с заявлением «Мадрида». Если менять правила, это должно быть решено всеми участниками соревнования. Сейчас это не так, – сказал главный тренер «Реала» Алонсо.

«Реал» против игры «Барсы» в США – новый конфликт с Ла Лигой. Угрожают обращением в ФИФА, УЕФА и суд

А что теперь делать со Станковичем?19778 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
logoБарселона
logoЛа Лига
logoВильярреал
правила
logoРеал Мадрид
календарь
logoМЛС
logoХаби Алонсо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хавбек «Райо» Паласон о матче «Барсы» в Майами: «Ла Лига принадлежит испанским болельщикам. Это фальсифицирует турнир – они отнимают игру у фанатов «Вильярреала»
1016 августа, 13:51
Симеоне о матче «Барсы» в США: «Мы беспокоимся о вещах, которые могут произойти, и в итоге изматываем себя тем, что не происходит. Давайте сосредоточимся на сегодня»
416 августа, 13:14
Тебас о матчах Ла Лиги за пределами Испании: «Серия А тоже планирует провести игру в США или Австралии. Либо мы что-то делаем, либо у чемпионатов будет все плохо»
3316 августа, 12:57
Тренер «Мальорки» о матче «Барсы» в США: «Гарнир давно съели с вырезкой. Жаловаться бесполезно – нужно что-то делать»
416 августа, 12:14
Тебас уверен, что «Барса» и «Вильярреал» сыграют в Майами: «Нужно получить разрешение УЕФА и ФИФА. Клубы сами решают, где им играть»
3216 августа, 10:30
Главные новости
Валуев об ужесточении лимита и «Зените»: «Этого джинна в бутылку трудно загнать. Будут натурализовывать»
1126 минут назад
Чемпионат России. «Пари НН» сыграет в Саранске с «Динамо» Махачкала
3257сегодня, 08:07
Агент Койта подтвердил уход форварда из ЦСКА в «Генчлербирлиги»: «Сделка заключена»
1132 минуты назад
Смородская о Боярском: «Пещерный комментатор, такие высказывания недопустимы. Женщине место на кухне было 200 лет назад. В Англии половину мужского футбола судят женщины»
2047 минут назад
Сафонов, Головин, Миранчуки, Глушенков, Сергеев, Литвинов, Раков, по 7 игроков «Локомотива» и ЦСКА – в расширенном составе сборной России на матчи с Иорданией и Катаром
6950 минут назад
Фанат «Ливерпуля», оскорбивший на расовой почве Семеньо, забанен на всех стадионах Великобритании. Полиция освободила мужчину под залог
3154 минуты назад
Губерниев о «Динамо»: «Команду лихорадит. Может, Карпину стоило прислушаться к экспертам «Матч ТВ»? Желаю удачи и делать погромче телевизор – каждый раз ценные советы даем»
1857 минут назад
Нейромонах Феофан выступит на фестивале в честь столетия «Зенита» 21 августа. Клуб проведет открытую тренировку на Дворцовой площади
37сегодня, 11:15
Лукаку может пропустить более трех месяцев, форварда прооперируют из-за травмы бедра. «Наполи» выйдет на рынок
11сегодня, 11:05
Газзаев о победе ЦСКА в матче с «Динамо»: «Соперники разного класса. Один гранд реальный, а второй – с претензией на что-то. Армейцы способны побороться за чемпионство с такой игрой»
24сегодня, 10:59
Ко всем новостям
Последние новости
В «Газпром»-Академии пройдет международная конференция
8 минут назадФото
Шуманский вернется в общую группу ЦСКА на этой неделе: «Вторник-среда – примерные сроки»
13 минут назад
Семин о «Динамо»: «Думаю, у руководства много вопросов к Карпину. Но на то он и тренер, чтобы исправить ошибки, которые футболисты допускают из игры в игру»
518 минут назад
Тюкавин о восстановлении от травмы: «В сентябре появлюсь в официальной игре, надеюсь. Тренируюсь с командой – остается вспомнить, как принимать мяч и открываться»
221 минуту назад
Карпин о Миранчуке в расширенном составе сборной: «Мы знаем потенциал футболистов, которые не так часто играют. Это касается и Антона»
436 минут назад
Гогниев приглашен на заседание КДК РФС. Тренера «Алании» удалили на 18-й минуте матча с «Тюменью», после этого он кричал и бросал бутылки на землю
1040 минут назадВидео
Роналду, Феликс, Мане представили домашнюю форму «Аль-Насра» от Adidas на сезон-2025/26
645 минут назадФото
Идову о «Локо»: «Команда хорошо прет, но на чемпионство может не хватить сил. Назвал бы их претендентом, если бы выиграли у «Балтики». Клуб-чемпион должен забирать такие матчи»
558 минут назад
Тренер вратарей «Ноттингема» Барбоза ударился головой о скамейку запасных, празднуя гол Вуда «Брентфорду». Ему наложили 6 швов
1сегодня, 11:14
Экс-судья Галлахер о контакте Салиба и Байындыра во время гола «Арсенала»: «Это вообще не фол. Скорее, вратарь положил руку на защитника»
8сегодня, 11:11