RFEF направила запрос в УЕФА по поводу проведения матча «Барсы» и «Вильярреала» в Майами 20 декабря
RFEF обратилась в УЕФА по поводу проведения матча в США.
Ранее стало известно, что матч между «Барселоной» и «Вильярреалом» в рамках 17-го тура Ла Лиги может пройти в Майами.
По информации журналиста COPE Исаака Фоуто, Королевская испанская футбольная федерация направила в УЕФА запрос о проведении этой игры в американском городе 20 декабря.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Исаака Фоуто
