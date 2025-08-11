RFEF направила запрос в УЕФА по поводу проведения матча «Барсы» и «Вильярреала» в Майами 20 декабря

RFEF обратилась в УЕФА по поводу проведения матча в США.

Ранее стало известно , что матч между «Барселоной» и «Вильярреалом » в рамках 17-го тура Ла Лиги может пройти в Майами.

По информации журналиста COPE Исаака Фоуто, Королевская испанская футбольная федерация направила в УЕФА запрос о проведении этой игры в американском городе 20 декабря.