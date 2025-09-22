Ямаль, Рафинья, Дембеле, Хакими, Мендеш, Витинья, Мбаппе, Палмер, Салах и Доннарумма – в десятке претендентов на «Золотой мяч»
France Football уже объявил, кто занял в голосовании места с 30-го по 11-е. Таким образом, получить награду могут еще 10 человек.
В их число вошли Ламин Ямаль, Рафинья Диас (оба – «Барселона»), Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Витинья (все – «ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал»), Коул Палмер («Челси»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити», ранее – «ПСЖ»).
Педри – 11-й в голосовании «Золотого мяча», Хвича – 12-й, Кейн – 13-й, Дуэ – 14-й, Дьокереш – 15-й
Винисиус – 16-й в голосовании «Золотого мяча», Левандовски – 17-й, Мактоминей – 18-й, Невеш – 19-й, Лаутаро – 20-й
Гирасси – 21-й в голосовании «Золотого мяча», Мак Аллистер – 22-й, Беллингем – 23-й, Руис – 24-й, Думфрис – 25-й
Холанд – 26-й в голосовании «Золотого мяча», Райс – 27-й, ван Дейк – 28-й, Виртц – 29-й, Олисе – 30-й