Ямаль, Рафинья, Дембеле, Хакими, Мендеш, Витинья, Мбаппе, Палмер, Салах и Доннарумма – в десятке претендентов на «Золотой мяч»

Определилась десятка претендентов на «Золотой мяч».

France Football уже объявил, кто занял в голосовании места с 30-го по 11-е. Таким образом, получить награду могут еще 10 человек.

В их число вошли Ламин Ямаль , Рафинья Диас (оба – «Барселона »), Усман Дембеле , Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Витинья (все – «ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал »), Коул Палмер («Челси»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити», ранее – «ПСЖ»).

Педри – 11-й в голосовании «Золотого мяча», Хвича – 12-й, Кейн – 13-й, Дуэ – 14-й, Дьокереш – 15-й

Винисиус – 16-й в голосовании «Золотого мяча», Левандовски – 17-й, Мактоминей – 18-й, Невеш – 19-й, Лаутаро – 20-й

Гирасси – 21-й в голосовании «Золотого мяча», Мак Аллистер – 22-й, Беллингем – 23-й, Руис – 24-й, Думфрис – 25-й

Холанд – 26-й в голосовании «Золотого мяча», Райс – 27-й, ван Дейк – 28-й, Виртц – 29-й, Олисе – 30-й