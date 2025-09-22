  • Спортс
  • Педри – 11-й в голосовании «Золотого мяча», Хвича – 12-й, Кейн – 13-й, Дуэ – 14-й, Дьокереш – 15-й
Педри – 11-й в голосовании «Золотого мяча», Хвича – 12-й, Кейн – 13-й, Дуэ – 14-й, Дьокереш – 15-й

Хвича Кварацхелия вошел в топ-15 голосования «Золотого мяча».

Сегодня в Париже пройдет церемония награждения лучшего футболиста года по версии France Football. На награду номинированы 30 игроков.

Места с 15-го по 11-е заняли:

15. Виктор ДьокерешСпортинг» / «Арсенал»);

14. Дезире Дуэ («ПСЖ»);

13. Харри КейнБавария»);

12. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);

11. Педри («Барселона»). 

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?23572 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
