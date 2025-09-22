Педри – 11-й в голосовании «Золотого мяча», Хвича – 12-й, Кейн – 13-й, Дуэ – 14-й, Дьокереш – 15-й

Хвича Кварацхелия вошел в топ-15 голосования «Золотого мяча».

Сегодня в Париже пройдет церемония награждения лучшего футболиста года по версии France Football. На награду номинированы 30 игроков.

Места с 15-го по 11-е заняли:

15. Виктор Дьокереш («Спортинг » / «Арсенал »);

14. Дезире Дуэ («ПСЖ»);

13. Харри Кейн («Бавария »);

12. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);

11. Педри («Барселона»).