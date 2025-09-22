Ямаля и «Барселону» освистали перед церемонией вручения «Золотого мяча» в Париже

Ламина Ямаля освистали в Париже.

Делегация «Барселоны» в лице 18-летнего вингера, Рафиньи Диаса , Пау Кубарси и других прибыла на церемонию вручения «Золотого мяча».

RMC Sport сообщает, что Ямаля освистали, когда он вместе с остальными представителями клуба вышел на красную дорожку.

Футболист сборной Испании считается одним из основных претендентов на приз.

