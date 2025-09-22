Ямаля и «Барселону» освистали перед церемонией вручения «Золотого мяча» в Париже
Ламина Ямаля освистали в Париже.
Делегация «Барселоны» в лице 18-летнего вингера, Рафиньи Диаса, Пау Кубарси и других прибыла на церемонию вручения «Золотого мяча».
RMC Sport сообщает, что Ямаля освистали, когда он вместе с остальными представителями клуба вышел на красную дорожку.
Футболист сборной Испании считается одним из основных претендентов на приз.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?29104 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
