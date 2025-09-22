Винисиус – 16-й в голосовании «Золотого мяча», Левандовски – 17-й, Мактоминей – 18-й, Невеш – 19-й, Лаутаро – 20-й

Винисиус Жуниор вошел в топ-20 по итогам голосования «Золотого мяча».

Сегодня в Париже пройдет церемония награждения лучшего футболиста года по версии France Football. На награду номинированы 30 игроков.

Места с 20-го по 16-е заняли:

20. Лаутаро Мартинес («Интер »);

19. Жоау Невеш («ПСЖ »);

18. Скотт Мактоминей («Наполи »);

17. Роберт Левандовски («Барселона»);

16. Винисиус Жуниор («Реал»).

Ранее были опубликованы места с 30-го по 26-е и с 25-го по 20-е .