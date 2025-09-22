  • Спортс
  • Винисиус – 16-й в голосовании «Золотого мяча», Левандовски – 17-й, Мактоминей – 18-й, Невеш – 19-й, Лаутаро – 20-й
Винисиус Жуниор вошел в топ-20 по итогам голосования «Золотого мяча».

Сегодня в Париже пройдет церемония награждения лучшего футболиста года по версии France Football. На награду номинированы 30 игроков.

Места с 20-го по 16-е заняли:

20. Лаутаро МартинесИнтер»);

19. Жоау Невеш («ПСЖ»);

18. Скотт МактоминейНаполи»);

17. Роберт Левандовски («Барселона»);

16. Винисиус Жуниор («Реал»).

Ранее были опубликованы места с 30-го по 26-е и с 25-го по 20-е.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?22327 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: L’Equipe
logoЗолотой мяч
рейтинги
logoВинисиус Жуниор
logoЛа Лига
logoсерия А Италия
logoПСЖ
logoРоберт Левандовски
logoРеал Мадрид
logoБарселона
logoСкотт Мактоминей
logoНаполи
logoЖоау Невеш
logoИнтер
logoлига 1 Франция
logoЛаутаро Мартинес
