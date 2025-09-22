Гирасси – 21-й в голосовании «Золотого мяча», Мак Аллистер – 22-й, Беллингем – 23-й, Руис – 24-й, Думфрис – 25-й
Джуд Беллингем не вошел в топ-20 по итогам голосования «Золотого мяча».
Сегодня в Париже пройдет церемония награждения лучшего футболиста года по версии France Football. На награду номинированы 30 игроков.
Места с 25-го по 21-е заняли:
25. Дензел Думфрис («Интер»);
24. Фабиан Руис («ПСЖ»);
23. Джуд Беллингем («Реал»);
22. Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»);
21. Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
