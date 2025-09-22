  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гирасси – 21-й в голосовании «Золотого мяча», Мак Аллистер – 22-й, Беллингем – 23-й, Руис – 24-й, Думфрис – 25-й
33

Гирасси – 21-й в голосовании «Золотого мяча», Мак Аллистер – 22-й, Беллингем – 23-й, Руис – 24-й, Думфрис – 25-й

Джуд Беллингем не вошел в топ-20 по итогам голосования «Золотого мяча».

Сегодня в Париже пройдет церемония награждения лучшего футболиста года по версии France Football. На награду номинированы 30 игроков.

Места с 25-го по 21-е заняли:

25. Дензел ДумфрисИнтер»);

24. Фабиан Руис («ПСЖ»);

23. Джуд БеллингемРеал»);

22. Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»);

21. Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд). 

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?22450 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
logoЗолотой мяч
logoИнтер
logoсерия А Италия
logoДензел Думфрис
logoПСЖ
logoФабиан Руис
logoДжуд Беллингем
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoлига 1 Франция
logoАлексис Мак Аллистер
logoЛиверпуль
logoБоруссия Дортмунд
logoСеру Гирасси
logoбундеслига Германия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Сочи» – ЦСКА. 1:1 – Обляков сравнял счет с пенальти. Онлайн-трансляция
1746 минут назадLive
ЦСКА забил «Сочи» с пенальти после отскока мяча Солдатенкову в руку от его же ноги
119 минут назадФото
Педри – 11-й в голосовании «Золотого мяча», Хвича – 12-й, Кейн – 13-й, Дуэ – 14-й, Дьокереш – 15-й
5613 минут назад
Рэшфорд на 2 минуты опоздал на собрание перед матчем с «Хетафе». Флик оставил его в запасе «Барсы» из-за этого
1316 минут назад
Эриксен про «МЮ»: «Фанаты хотят, чтобы команда снова выигрывала АПЛ каждый год в течение 20 лет, но это почти невозможно. «Юнайтед» выиграл Кубок Англии, Кубок лиги – другие гордились бы»
1124 минуты назад
Ротен не будет смотреть церемонию «Золотого мяча»: «Я всем сердцем надеюсь, что выиграет Дембеле, но матч «Марсель» – «ПСЖ» для меня интереснее»
227 минут назад
16-е место Винисиуса – самое низкое в борьбе за «Золотой мяч» за четыре года. Вингер «Реала» был вторым в 2024-м
4646 минут назад
Винисиус – 16-й в голосовании «Золотого мяча», Левандовски – 17-й, Мактоминей – 18-й, Невеш – 19-й, Лаутаро – 20-й
5348 минут назад
На ТВ «Реала» заявили, что соперники клуба в Ла Лиге в среднем получают одну желтую карточку за 16 фолов, а оппоненты «Барсы» – за 3,8 нарушения
41сегодня, 16:36Фото
Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Сочи»
3036сегодня, 16:30Live
Ко всем новостям
Последние новости
Рэпер Blessd назвал Ямаля фаворитом «Золотого мяча»: «Ламин – особенный, меняет ход игры за считанные секунды. Во многом отождествляю себя с ним»
3 минуты назад
Аморим про возвращение Моуринью в «Бенфику»: «Он лучший португальский тренер, и это не изменится. Всем в Португалии будет очень весело»
15 минут назад
Мареска о Палмере: «Коул приложил огромные усилия, чтобы сыграть с «МЮ» – он не был готов на сто процентов. Об операции при мне не говорили»
126 минут назад
«Марсель» – «ПСЖ». Хвича, Гринвуд, Рамуш и Веа играют. Онлайн-трансляция начнется в 21:00
838 минут назад
Аль-Хелайфи посетит церемонию «Золотого мяча». «ПСЖ» играет с «Марселем» сегодня вечером
340 минут назад
Мостовой о том, что «Зенит» и «Динамо» «больше всех страдают от судейства»: «3-4 тура назад «Спартак» говорил то же самое, и это было правдой. Конкретно против «Зенита» никто не работает»
649 минут назад
Матвей Сафонов: «Если едете в автобусе «ПСЖ» по Марселю, местоположение относительно стадиона можно определить по частоте показаных факов в окно»
353 минуты назад
«Марсель» угрожал LFP судом в случае переноса матча с «ПСЖ» на другую дату. Парижане не хотели играть в понедельник из-за церемонии «Золотого мяча» (L’Equipe)
356 минут назад
Жозе Моуринью: «Думал, что возглавлю сборную Португалии, если она выиграет ЧМ-2026 и Мартинес захочет уйти через парадный вход. Мыслей о работе в португальском клубе не было»
сегодня, 16:33
Муту о Кокорине: «Когда он приехал в «Фиорентину», его приняли как родного. Считаю Александра большим талантом, только он знает, почему не заиграл»
7сегодня, 16:22