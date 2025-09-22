  • Спортс
  • «¡Puta Barça!» кричали зрители у театра «Шатле» в Париже перед церемонией вручения «Золотого мяча»
«¡Puta Barça!» кричали зрители у театра «Шатле» в Париже перед церемонией вручения «Золотого мяча»

«Барселону» оскорбляли перед церемонией вручения «Золотого мяча».

Мероприятие проходит сегодня в парижском театре «Шатле». Его посетила делегация каталонского клуба в лице Жоана Лапорты, Ламина Ямаля, Рафиньи Диаса, Пау Кубарси и других.

Когда представители «блауграны» вышли на красную дорожку, в толпе раздавались выкрики «¡Puta Barça!» (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Барсу»!» – Спортс’‘).

Ямаля и «Барселону» освистали перед церемонией вручения «Золотого мяча» в Париже

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?30133 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
