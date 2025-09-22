«¡Puta Barça!» кричали зрители у театра «Шатле» в Париже перед церемонией вручения «Золотого мяча»
«Барселону» оскорбляли перед церемонией вручения «Золотого мяча».
Мероприятие проходит сегодня в парижском театре «Шатле». Его посетила делегация каталонского клуба в лице Жоана Лапорты, Ламина Ямаля, Рафиньи Диаса, Пау Кубарси и других.
Когда представители «блауграны» вышли на красную дорожку, в толпе раздавались выкрики «¡Puta Barça!» (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Барсу»!» – Спортс’‘).
Ямаля и «Барселону» освистали перед церемонией вручения «Золотого мяча» в Париже
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
