Олисе – 30-й в голосовании «Золотого мяча», Виртц – 29-й, ван Дейк – 28-й, Райс – 27-й, Холанд – 26-й

Объявлены первые итоги голосования «Золотого мяча».

Сегодня в Париже пройдет церемония награждения лучшего футболиста года по версии France Football. На награду номинированы 30 игроков.

Места с 30-го по 26-е заняли:

30. Майкл Олисе («Бавария »);

29. Флориан Виртц («Байер » / «Ливерпуль »);

28. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

27. Деклан Райс («Арсенал»);

26. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).