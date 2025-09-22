Олисе – 30-й в голосовании «Золотого мяча», Виртц – 29-й, ван Дейк – 28-й, Райс – 27-й, Холанд – 26-й
Объявлены первые итоги голосования «Золотого мяча».
Сегодня в Париже пройдет церемония награждения лучшего футболиста года по версии France Football. На награду номинированы 30 игроков.
Места с 30-го по 26-е заняли:
30. Майкл Олисе («Бавария»);
29. Флориан Виртц («Байер» / «Ливерпуль»);
28. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
27. Деклан Райс («Арсенал»);
26. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
