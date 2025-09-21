Жозе Моуринью: «Я пришел в «Бенфику» не воевать и не злить «Порту», а побеждать – мы враги на поле. Я поговорил с Виллаш-Боашем и президентом «Спортинга» Варандашем»

Жозе Моуринью заявил, что не хочет в «Бенфике» воевать с «Порту» и «Спортингом».

62-летний португалец спустя 25 лет вернулся в «Бенфику». Ранее он также тренировал «Порту», с которым выиграл Лигу чемпионов и Кубок УЕФА, а в начале карьеры входил в тренерский штаб «Спортинга».

«Если вы спросите меня, является ли «Порту» одним из самых больших клубов мира, я отвечу – да. «Порту» клуб-гигант? Да. Я приехал в «Бенфику» не для того, чтобы позлить или огорчить «Порту». Я пришел сюда, чтобы наслаждаться работой в большом клубе с большими амбициями. Надеюсь, они не сердятся и не злятся на меня.

После прихода в «Бенфику» я говорил с [президентом «Порту» и бывшим ассистентом Моуринью ] Андре Виллаш-Боашем и Фредерику Варандашем , президентом «Спортинга ». То, что я стал тренером «Бенфики», не означает, что я пришел воевать.

Думаю ли я, что мне снова устроят овации на [стадионе «Порту»] «Драгау »? Очевидно, нет. «Порту» – огромная часть моей истории, а я – часть «Порту».

Болельщики оказали мне фантастический прием, которого, думаю, я заслужил, но мы враги в течение 90 минут, враги на поле – и ничего больше. «Порту» хочет победить, и я хочу победить. Больше ничего», – заявил Моуринью после победы в первом матче над ABC со счетом 3:0.