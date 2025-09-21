  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жозе Моуринью: «Я пришел в «Бенфику» не воевать и не злить «Порту», а побеждать – мы враги на поле. Я поговорил с Виллаш-Боашем и президентом «Спортинга» Варандашем»
1

Жозе Моуринью: «Я пришел в «Бенфику» не воевать и не злить «Порту», а побеждать – мы враги на поле. Я поговорил с Виллаш-Боашем и президентом «Спортинга» Варандашем»

Жозе Моуринью заявил, что не хочет в «Бенфике» воевать с «Порту» и «Спортингом».

62-летний португалец спустя 25 лет вернулся в «Бенфику». Ранее он также тренировал «Порту», с которым выиграл Лигу чемпионов и Кубок УЕФА, а в начале карьеры входил в тренерский штаб «Спортинга».

«Если вы спросите меня, является ли «Порту» одним из самых больших клубов мира, я отвечу – да. «Порту» клуб-гигант? Да. Я приехал в «Бенфику» не для того, чтобы позлить или огорчить «Порту». Я пришел сюда, чтобы наслаждаться работой в большом клубе с большими амбициями. Надеюсь, они не сердятся и не злятся на меня.

После прихода в «Бенфику» я говорил с [президентом «Порту» и бывшим ассистентом Моуринью] Андре Виллаш-Боашем и Фредерику Варандашем, президентом «Спортинга». То, что я стал тренером «Бенфики», не означает, что я пришел воевать.

Думаю ли я, что мне снова устроят овации на  [стадионе «Порту»] «Драгау»? Очевидно, нет. «Порту» – огромная часть моей истории, а я – часть «Порту».

Болельщики оказали мне фантастический прием, которого, думаю, я заслужил, но мы враги в течение 90 минут, враги на поле – и ничего больше. «Порту» хочет победить, и я хочу победить. Больше ничего», – заявил Моуринью после победы в первом матче над ABC со счетом 3:0.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: A Bola
logoЖозе Моуринью
logoСпортинг
logoАндре Виллаш-Боаш
logoвысшая лига Португалия
logoБенфика
Фредерику Варандаш
logoАВС
logoПорту
Драгау
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Моуринью изобразил вратарский сэйв после неточного паса соперника – мяч полетел в аут. Тренер «Бенфики» пнул конус, празднуя 3-й гол команды
1241 минуту назадФото
Моуринью разгромно выиграл первый матч после возвращения в «Бенфику» – 3:0 с АВС
20сегодня, 19:02
Жозе Моуринью: «Сейчас я менее эгоцентричен и больше думаю о том, что могу сделать для других. Я не так важен – важна «Бенфика», важны болельщики, они – сердце любого клуба»
1618 сентября, 20:19
Моуринью о возвращении в «Бенфику»: «Я так же отчаянно хочу победить, как и 25 лет назад. Я стал более зрелым, практически все в футболе вызывает ощущение дежавю»
4018 сентября, 18:15
Жозе Моуринью: «Я ошибся, перейдя в «Фенербахче». Мой уровень – тренировать крупнейшие клубы мира. Я вернулся на него, возглавив «Бенфику»
13318 сентября, 16:16
Главные новости
Один из богатейших бизнесменов Казахстана Алагузов пообещал игрокам «Кайрата» машины за победу над «Реалом»: «Алматы – столица мира, «Кайрат» – чемпион!»
513 минут назад
Ямаль, Рафинья, Флик, Кубарси, Лапорта – в составе делегации «Барсы» на церемонию «Золотого мяча». Педри и Левандовского не будет
519 минут назад
Бернарду Силва: «Ливерпуль» всегда был главным соперником «Сити», причем с отрывом: боролся за титулы и побеждал. «Арсенал» все сильнее, но еще не вышел на победный уровень»
836 минут назад
Моуринью изобразил вратарский сэйв после неточного паса соперника – мяч полетел в аут. Тренер «Бенфики» пнул конус, празднуя 3-й гол команды
1241 минуту назадФото
Тебас не станет запрещать флаги Палестины на играх Ла Лиги, а возможные матчи против израильтян считает проблемой: «Надеюсь, хотя б население Газы перестанет страдать к тому моменту»
1244 минуты назад
Чемпионат Англии. «МЮ» одолел «Челси», «Ливерпуль» победил «Эвертон», «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брайтоном»
878сегодня, 20:59
Чемпионат Испании. «Реал» победил «Эспаньол», «Валенсия» – «Атлетик», «Жирона» крупно проиграла «Леванте»
84сегодня, 20:57
Премьер Армении о патриотизме: «Спросил детей о нашей самой высокой горе – 70% не знают, что Арарат не в Армении. А почему в Европе есть клубы «Милан», «Барселона», а у нас нет «Арташата»?»
58сегодня, 20:55
У «Милана» при Аллегри 4 сухие победы с общим счетом 8:0 и поражение от «Кремонезе»
19сегодня, 20:43
Чемпионат Италии. «Ювентус» сыграл вничью с «Вероной», «Милан» разгромил «Удинезе»
22сегодня, 20:40
Ко всем новостям
Последние новости
МЛС. «Атланта» Миранчука играет с «Сан-Диего», «Интер Майами» Месси встретится с «Ди Си Юнайтед», «Канзас-Сити» Шапи – с «Ванкувером»
312 минут назадLive
Тренер «Милана» Ландуччи о 3:0: «Модрич – пример для подражания, Пулишич – смертоносный снайпер, Рабьо провел монструозный матч»
3 минуты назад
Тудор недоволен календарем «Ювентуса»: «Разница между игрой на 4-й и 5-й день – это разница между потерянными и набранными очками. Мы могли бы сыграть с «Вероной» завтра»
351 минуту назад
Чемпионат Франции. «Ланс» разгромил «Лилль», «Нант» и «Ренн» сыграли 2:2, «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в воскресенье
7сегодня, 21:05
«Даку как Фродо, кольцо спрятал, никакой проставы пока не было». Олег Иванов о свадьбе форварда «Рубина»
1сегодня, 20:59
Пономарев про Кузяева в ЦСКА: «Балласт! Отыгранный материал, мы и так уже многих балластов скинули, зачем брать еще одного?»
9сегодня, 20:52
Энрике о том, считает ли этот «ПСЖ» лучшим в истории: «Меня это не интересует. Это тема для разговоров летом на пляже. Приятно смотреть, с какой радостью команда тренируется»
1сегодня, 20:47
Роналду после дубля «Аль-Рияду»: «3 победы в 3 матчах. Мы хотим еще!»
7сегодня, 20:35
Хаби Алонсо: «Мбаппе играл с «Эспаньолом» скорее как плеймейкер, в новой роли. Килиан очень хорошо понимает футбол, если ты ему что-то объясняешь, он это выполняет»
4сегодня, 20:18
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду забил 5 голов «Аль-Рияду», «Аль-Иттихад» Бензема победил «Аль-Нажму»
9сегодня, 19:56