Жозе Моуринью: «Сейчас я менее эгоцентричен и больше думаю о том, что могу сделать для других. Я не так важен – важна «Бенфика», важны болельщики, они – сердце любого клуба»

Жозе Моуринью высказался о своих планах в «Бенфике».

– Как вы собираетесь добиваться побед с «Бенфикой»?

– По мнению некоторых людей, у меня есть два резюме: одно из них касается определенного периода моей работы, а другое отражает, скажем так, менее удачный этап моей карьеры. Моя неудача в том, что за последние пять лет я принял участие в двух финалах еврокубков. Негативная часть моей карьеры, самая драматичная часть моей карьеры – это два финала еврокубков за последние пять лет.

Но я не так важен. Я перешел в «Бенфику» на другом этапе своей карьеры и другим человеком... мы меняемся к лучшему. Я более альтруистичен, менее эгоцентричен, я меньше думаю о себе и больше о том, что я могу сделать для других, о радости, которую я могу принести другим. Я не важен – важна «Бенфика», важны болельщики «Бенфики», они – сердце любого клуба, а в «Бенфике» особенно важны игроки.

Я здесь для того, чтобы помогать «Бенфике» побеждать. Победы – это ДНК «Бенфики». Я отождествляю себя с культурой, образом клуба, людьми, которые любят футбол, хотят побеждать и чувствуют себя частью усилий, менталитета и самопожертвования команды.

Мы, тренеры и игроки, находимся в привилегированном положении, но все 90 минут мы представляем интересы всех этих людей. Именно с этим чувством я всегда выходил на поле. Я испытываю огромное уважение к этой профессии и болельщикам. За мной следовали мотоциклы с телекамерами, люди знали, где я нахожусь, и фанаты «Бенфики» вышли на улицы. У меня от этого мурашки по коже. 25 лет футбола на самом высоком уровне не сделали меня невосприимчивым ко всему этому.

Что я собираюсь сделать, чтобы побеждать? Скажем так: мы всегда хотим побеждать; мы не можем проиграть так, как проиграли [«Карабаху»] два дня назад, это не подходит «Бенфике». «Бенфика» – это команда, которая 30 минут играла в меньшинстве с «Фенербахче» в Стамбуле и добилась положительного результата. Это та «Бенфика », с которой я отождествляю себя, та, с которой я вырос. Он часто выигрывает. Когда он не выигрывает, он проигрывает так, что у людей возникает ощущение, что они проиграли вместе с командой. Это большая часть успеха.

Через 48 часов у меня игра. Я должен действовать очень осторожно. Я не могу делать кардинальные изменения. Я не могу пытаться изменить все сразу. Это нужно делать спокойно. Все должно начинаться с эмоционального настроя. Мы должны выходить на поле, зная, что нас не всего 11 человек, а миллионы, и думать о них.

Я попробую внести изменения в плане тактики, но очень осторожно. Я не хочу полностью все менять. И, честно говоря, мой предшественник сделал много хорошего, – сказал Моуринью .