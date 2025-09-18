  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Моуринью о возвращении в «Бенфику»: «Я так же отчаянно хочу победить, как и 25 лет назад. Я стал более зрелым, практически все в футболе вызывает ощущение дежавю»
9

Моуринью о возвращении в «Бенфику»: «Я так же отчаянно хочу победить, как и 25 лет назад. Я стал более зрелым, практически все в футболе вызывает ощущение дежавю»

Жозе Моуринью рассказал, в чем он изменился за последние 25 лет.

Сегодня 62-летний специалист возглавил «Бенфику», в которой уже работал 25 лет назад.

– Что в сегодняшнем Жозе Моуринью осталось таким же, как и 25 лет назад?

– Что совсем не изменилось, так это то, что я отчаянно хочу выиграть следующую игру. 25 лет назад я отчаянно хотел выиграть, 20 или 10 лет назад я отчаянно хотел победить, когда я играл против «Бенфики», а сейчас я отчаянно хочу обыграть АВС. Таков я. Такова моя сущность.

Что изменилось? Я стал более зрелым; практически все в футболе вызывает ощущение дежавю; очень редко происходит что-то, с чем я раньше не сталкивался.

Я пришел в клуб с первоклассной кадровой и профессиональной структурой. Люди, которых я привел с собой, великолепны, – сказал Моуринью. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
logoБенфика
logoЖозе Моуринью
logoвысшая лига Португалия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Лига чемпионов стартовала! «Барселона» в гостях у «Ньюкасла», «Ман Сити» примет «Наполи», «Байер» против «Копенгагена»
19422 минуты назадLive
Угальде забил впервые в сезоне – «Ростову» в Кубке России
722 минуты назад
«Спартак» – «Ростов». 1:0 – Угальде забил первый гол в сезоне. Онлайн-трансляция
3929 минут назадLive
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Спартак» против «Ростова», ЦСКА проиграл «Балтике» по пенальти
86737 минут назадLive
ЦСКА уступил «Балтике» по пенальти – 9:10. Тороп не забил Кукушкину в серии, а вратарь калининградцев забил ему
12943 минуты назад
«Рома», «Интер» и «Милан» по уши в дерьме. «Лацио», может, и не выиграл скудетто, но у нас хотя бы нет таких финансовых проблем». В сеть слили разговор Лотито с фанатом
1849 минут назад
«Реал» подаст новую апелляцию по удалению Хейсена. Клуб обратится в Спортивный административный суд Испании (COPE)
31сегодня, 17:03
Дисквалификация Хейсена осталась в силе. Повторная апелляция «Реала» отклонена
42сегодня, 16:55
Беллингем намерен вернуться к матчу с «Атлетико». Хавбек «Реала» хочет набрать форму, чтобы выйти в старте (As)
4сегодня, 16:48
Жозе Моуринью: «Я ошибся, перейдя в «Фенербахче». Мой уровень – тренировать крупнейшие клубы мира. Я вернулся на него, возглавив «Бенфику»
117сегодня, 16:16
Ко всем новостям
Последние новости
Деменко о «Зените»: «Игра не впечатляет, теряется нить дисциплины. Новичков сразу ставят в состав, думая, что они лучше, потому что дорогие – где-то игроки обижаются, возможно»
2 минуты назад
Хейсен о дисквалификации: «Ошибка признана, но я все равно отстранен – прекрасно для имиджа испанского футбола 🤦🏼‍♂️»
16 минут назад
У ЦСКА 3 матча без побед подряд. Дальше – «Сочи» в РПЛ
2026 минут назад
Буффон и Нойер – кто играл с обоими? Раскройте свежие пары в «Комбо»!
27 минут назадТесты и игры
«Спортинг» – «Кайрат». Сатпаев и Тринкау играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
527 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Вейналдума уступил «Аль-Таавуну», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет в пятницу, «Аль-Наср» Роналду – в субботу
227 минут назадLive
«Манчестер Сити» – «Наполи». Холанд, Хейлунд, Рейндерс и де Брюйне играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
927 минут назад
«Ньюкасл» – «Барселона». Тонали, Левандовски, Рэшфорд играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
2027 минут назад
«Балтика» одержала первую победу в Кубке после 3 поражений – над ЦСКА по пенальти. В РПЛ у команды Талалаева нет поражений
729 минут назад
«Копенгаген» – «Байер». 1:0 – Йордан Ларссон забил на 9-й. Онлайн-трансляция
634 минуты назадLive