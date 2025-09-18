Моуринью о возвращении в «Бенфику»: «Я так же отчаянно хочу победить, как и 25 лет назад. Я стал более зрелым, практически все в футболе вызывает ощущение дежавю»

Жозе Моуринью рассказал, в чем он изменился за последние 25 лет.

Сегодня 62-летний специалист возглавил «Бенфику», в которой уже работал 25 лет назад.

– Что в сегодняшнем Жозе Моуринью осталось таким же, как и 25 лет назад?

– Что совсем не изменилось, так это то, что я отчаянно хочу выиграть следующую игру. 25 лет назад я отчаянно хотел выиграть, 20 или 10 лет назад я отчаянно хотел победить, когда я играл против «Бенфики», а сейчас я отчаянно хочу обыграть АВС. Таков я. Такова моя сущность.

Что изменилось? Я стал более зрелым; практически все в футболе вызывает ощущение дежавю; очень редко происходит что-то, с чем я раньше не сталкивался.

Я пришел в клуб с первоклассной кадровой и профессиональной структурой. Люди, которых я привел с собой, великолепны, – сказал Моуринью.