Федорищев о 13-м месте «Крыльев»: «Адиев настроен, чтобы выправить ситуацию. Надеюсь, победы придут»

Губернатор Самарской области: Адиев настроен выправить положение «Крыльев Советов».

Губернатор Самарской области заявил, что тренер «Крыльев Советов » Магомед Адиев настроен выправить турнирное положение команды.

После первого круга волжане занимают в РПЛ 13-е место.

«Мы общаемся с главным тренером постоянно. Вижу, как он сам переживает, что не все получается у команды, при этом настроен максимально, чтобы ситуацию выправить. Знаю, как сильно игроки вовлечены сейчас в то, чтобы добиваться результата. Надеюсь, победы придут.

Цель – чтобы в этом сезоне в «Крыльях» сложилась хорошая команда, которая радовала бы своей игрой и результатами болельщиков. При построении новой команды, а мы, по сути, ее перестроили, должен пройти достаточный период, чтобы оценить по-настоящему, сложилась команда или нет. Это мы поймем в конце сезона», – сказал Вячеслав Федорищев .

